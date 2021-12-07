荷蘭前女王驚傳染疫 英國現Omicron社區傳播

荷蘭83歲的前女王畢翠克絲確診新冠肺炎。（歐新社）

COVID-19新變異株Omicron 肆虐全球，AZ疫苗 發明人警告，下一場大流行可能「更加致命」。目前英國 多處出現Omicron社區傳播，南非Omicron陽性率上升24%，南韓則收緊防疫措施，就怕以教會為中心發生大規模集體染疫。另外，荷蘭83歲前女王畢翠克絲則驚傳突破性感染新冠肺炎。

英國6日數據顯示，新增5萬1459例確診病例，新增90例Omicron病例，累計336例，英國衛生部長賈維德證實：「英格蘭多個地區驗出Omicron個案，新變異株已經出現社區傳播。」

南非國家傳染病研究所6日的最新數據，南非自通報發現Omicron變異株以來，陽性率上升了24%，與上個月11月22日相比當時陽性率僅為2.3%，新變異株傳播速度比預期更快。

南韓疫情風險連續2周被評為「非常高」，截至7日凌晨零時，境內新增4954例確診，新增12Omicron感染者，其中9例是本土案例，累計感染Omicron人數增至36人，多名患者曾共赴仁川市一處教會參加禮拜，大部分人都未接種疫苗。

現年83歲的荷蘭前女王畢翠克絲篩檢呈陽性確診，目前正進行隔離。畢翠克絲上周曾造訪加勒比海的庫拉索島，當時她透露已經接種了疫苗加強劑（第3劑），沒想到如今竟傳出確診的消息。西班牙衛生當局6日表示，68名在馬拉加大學區域醫院工作的的醫師、護理師，在參加完1日舉辦的一場百人聖誕派對後，COVID-19篩檢呈陽性反應。

義大利6日生效的新規定，未接種疫苗的民眾不能再去劇場、電影院、現場表演音樂場館或大型體育賽事。法國本周起將令夜店暫時歇業4星期，只有出示疫苗接種證明的民眾可以在室外聖誕市集保留區飲食，並求校園更嚴格實施社交距離和口罩佩戴規範。