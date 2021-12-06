Omicron蔓延之際 比利時等4國反防疫示威 爆警民衝突

比利時民眾上街抗議防疫管制措施，卻演變為暴力衝突。(美聯社)

新冠疫情再次流行，法國千萬人打滿3劑疫苗 ，單日新增病例仍飆破5萬。此外因Omicron 變異株攪局，里約取消新年慶祝活動，南非兒童也因此住院率變高，但專家認為多為輕症。歐洲確診數飆升之際，奧地利、荷蘭、德國、比利時在內多個城市掀起反防疫 示威，布魯塞爾民眾街頭抗議演變為暴力衝突。

丹麥Omicron翻3倍

丹麥5日表示，境內Omicron確診病例暴增至183起。丹麥3日通報18例確診和42疑似病例，據公衛最新數據，當地48小時內Omicron確診數翻三倍；如今沒有旅遊史、接觸史的民眾之間，也出現傳染鏈。

在法國，已有1000萬名民眾接種加強劑，病例依舊激增，4日一口氣新增5萬1624例。法國過去一周每天平均新增近4萬1000例，衛生部長維宏目前排除實施封鎖措施，但敦促只要是成人，都應該在明年1月中之前接種第3劑疫苗。

法國確診日增5萬例

鑒於Omicron蔓延，巴西里約熱內盧當局4日決定將取消大型新年慶祝活動。包括人口稠密的聖保羅在內，巴西已超過20個城市取消年末慶祝活動。目前巴西已有6例Omicron確診。

此外，比利時民眾5日上街抗議當局實施防疫管制措施，卻演變為暴力衝突；他們朝員警扔擲石塊與爆竹，警方則發射催淚瓦斯與強力水柱驅散群眾。比利時當局3日頒布新的防疫措施，包括強制大多數國小學童戴口罩並延長假期。

奧地利4日也有超過4萬人在首都維也納反防疫，有人高舉「我會自己作主」和「新選舉」標語；奧地利近期陷入政治動盪，在近2個月內已出現了3位總理。警方稱，這已是連續第3個周末發生反防疫示威，有些民眾向員警扔擲「像煙火的物品」，警察則以防身噴霧回擊；數人因擾亂治安罪遭逮捕。

荷蘭中部城市烏得勒支數千名示威者反對上周開始的防疫限制，舉著「現在醫療自主！」橫幅，現場有大陣仗警力駐守。兩周前，荷蘭政府宣布禁止多數未打疫苗者進入酒吧、餐廳和其他公共場所的計畫後，國內發生數起暴力抗議事件。這項計畫在國會遭強烈反彈，現在尚未頒布。

此外，在德國金融之都法蘭克福，數百名示威者因未佩戴口罩以及保持社交距離，遭警方驅散，員警在被一群抗議民眾攻擊後，動用了警棍和防身噴霧回擊；首都柏林也發生小規模示威。