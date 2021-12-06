我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國插旗大西洋？北京擬在非洲西岸建軍港 威脅美東岸

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

Omicron蔓延之際 比利時等4國反防疫示威 爆警民衝突

編譯中心／綜合5日電
比利時民眾上街抗議防疫管制措施，卻演變為暴力衝突。(美聯社)
比利時民眾上街抗議防疫管制措施，卻演變為暴力衝突。(美聯社)

新冠疫情再次流行，法國千萬人打滿3劑疫苗，單日新增病例仍飆破5萬。此外因Omicron變異株攪局，里約取消新年慶祝活動，南非兒童也因此住院率變高，但專家認為多為輕症。歐洲確診數飆升之際，奧地利、荷蘭、德國、比利時在內多個城市掀起反防疫示威，布魯塞爾民眾街頭抗議演變為暴力衝突。

丹麥Omicron翻3倍

丹麥5日表示，境內Omicron確診病例暴增至183起。丹麥3日通報18例確診和42疑似病例，據公衛最新數據，當地48小時內Omicron確診數翻三倍；如今沒有旅遊史、接觸史的民眾之間，也出現傳染鏈。

在法國，已有1000萬名民眾接種加強劑，病例依舊激增，4日一口氣新增5萬1624例。法國過去一周每天平均新增近4萬1000例，衛生部長維宏目前排除實施封鎖措施，但敦促只要是成人，都應該在明年1月中之前接種第3劑疫苗。

法國確診日增5萬例

鑒於Omicron蔓延，巴西里約熱內盧當局4日決定將取消大型新年慶祝活動。包括人口稠密的聖保羅在內，巴西已超過20個城市取消年末慶祝活動。目前巴西已有6例Omicron確診。

此外，比利時民眾5日上街抗議當局實施防疫管制措施，卻演變為暴力衝突；他們朝員警扔擲石塊與爆竹，警方則發射催淚瓦斯與強力水柱驅散群眾。比利時當局3日頒布新的防疫措施，包括強制大多數國小學童戴口罩並延長假期。

奧地利4日也有超過4萬人在首都維也納反防疫，有人高舉「我會自己作主」和「新選舉」標語；奧地利近期陷入政治動盪，在近2個月內已出現了3位總理。警方稱，這已是連續第3個周末發生反防疫示威，有些民眾向員警扔擲「像煙火的物品」，警察則以防身噴霧回擊；數人因擾亂治安罪遭逮捕。

荷蘭中部城市烏得勒支數千名示威者反對上周開始的防疫限制，舉著「現在醫療自主！」橫幅，現場有大陣仗警力駐守。兩周前，荷蘭政府宣布禁止多數未打疫苗者進入酒吧、餐廳和其他公共場所的計畫後，國內發生數起暴力抗議事件。這項計畫在國會遭強烈反彈，現在尚未頒布。

此外，在德國金融之都法蘭克福，數百名示威者因未佩戴口罩以及保持社交距離，遭警方驅散，員警在被一群抗議民眾攻擊後，動用了警棍和防身噴霧回擊；首都柏林也發生小規模示威。

防疫 Omicron 疫苗

上一則

普亭6日訪印度與莫迪開峰會 料簽署防務合約、能源協議

下一則

神學士傳處決阿富汗前軍警 21國譴責：與特赦背道而馳

延伸閱讀

洛杉磯家長抗議學生疫苗強制令 約2萬名學生受影響

洛杉磯家長抗議學生疫苗強制令 約2萬名學生受影響
莫德納總裁：疫苗抗Omicron效果也許較差 仍不確知程度

莫德納總裁：疫苗抗Omicron效果也許較差 仍不確知程度
比利時民眾不滿防疫措施 上街抗爭與警爆衝突

比利時民眾不滿防疫措施 上街抗爭與警爆衝突
企業年終開趴 意願減弱

企業年終開趴 意願減弱

熱門新聞

北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，此圖為位在雅加達的北韓餐廳。（示意圖／非當事畫面／翻攝自Twitter）

北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務

2021-12-03 21:14
法國女子柔道國手皮諾召開記者會，指控遭到教練男友施密特施暴。皮諾今年才在東京奧運獲得混合團體金牌。(Getty Images)

法國奧運柔道金牌女將遭施暴：以為我快死了

2021-12-04 10:11
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，圖為位在雅加達的北韓餐廳。此為示意圖。（取材自Twitter）

肉體接客後… 北韓餐廳美女店員「被脫罩」服務

2021-12-04 02:30
荷蘭衛生部長迪瓊。（Getty Images）

南非飛荷蘭班機61人染疫 確診夫婦逃離飯店 搭機前被捕

2021-11-28 22:08
新變異株Omicron病例激增，南非迄今染疫人數已超過300萬人。(美聯社)

Omicron快速蔓延 南非染疫突破300萬例

2021-12-03 20:28
英國哈利王子之妻梅根（左）與長子亞契（右）2020年5月合照。（路透資料照片）

梅根爆料王室成員關切亞契膚色 作家出書：就是哈利他爸

2021-12-01 10:47

超人氣

更多 >
美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略

美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略
封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究
挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局
校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議

校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議