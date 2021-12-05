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Omicron病毒未來幾個月如何發展？科學家這麼看

編譯林奕榮／綜合外電
科學家正加緊研究，設法解開Omicron新冠變種病毒的祕密。 美聯社
科學家正加緊研究，設法解開Omicron新冠變種病毒的祕密。 美聯社

隨著Omicron新冠變種病毒引發全球疫情復熾的疑慮，促使全球市場震盪和新一輪旅行禁令，正在研究Omicron病毒的科學家，正從目前的證據找出Omicron未來幾個月疫情將如何影響疫情的初步線索。

彭博資訊報導，Omicron病毒的突變狀況，暗示這種病毒可能在一定程度上逃脫現有疫苗疫苗的保護力，但造成更嚴重症狀的可能性。低於較早出現的變種病毒株相比。這些早期假設似乎符合在南非等地的實際觀察現象，當地已接種疫苗或已康復的Omicron病毒感染者，大多都是輕症。

但科學家可取得的數據依然極為有限，許多目前證據都是來自電腦模型推演、或是比較Omicron病毒與之前變異株的節購。

Omicron病毒仍有許多謎團未解，突變數量為Delta變異株的兩倍，其中許多都出現在棘蛋白。新冠疫情爆發不到兩年就出現這類高突變病毒，令科學家感到意外，因為許多科學家原本推測，傳染力超強的Dleta病毒可能代表最後一波重大感染潮，疫情將觸頂並逐漸消退，類似1918年的流感大流行。

科學家需要數周時間在實驗室仔細檢測，才能解開Omicron病毒突變的祕密，並明確了解其傳染力、及對感染者的影響。

Omicron病毒突變的位置暗示兩件事，第一是這種變種病毒可能在一定程度上逃脫疫苗所帶來的保護力，第二是Omicron看起來無法逃避人體的第二道防線－T細胞。T細胞與抗體攜手對抗入侵的病毒、避免發展為疾病，若病毒能躲過抗體的攻擊，接著T細胞將消除受感染的細胞。

開普敦大學免疫學家柏格斯表示：「我們預測，對抗Omicron病毒時，T細胞許多免疫反應仍可啟動。」伯格斯的實驗室正在等待Omicron感染患者的樣本和Omicron棘蛋白，以展開實驗，協助驗證這項推測，但早期的電腦分析支持這項理論。

舊金山加州大學的微生物學家邱華彥（Charles Chiu）表示，長期來說，Omicron病毒出現的突變，凸顯新冠疫情難以預測。即使Omicron病毒不會造成多數人陷入重症，但感染數增加仍可能導致住院人數和病故數人升高，而且只要全球各地仍有大量人口未接種疫苗，病毒將繼續擴散並突變。

Omicron 疫情 疫苗

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