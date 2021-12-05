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美防長：中國擴大核武庫 2030年前至少擁1千枚核彈

Omicron來襲 英加強入境採檢 紅色清單增奈及利亞

中央社／倫敦4日綜合外電報導

英國衛生大臣賈維德今天表示，為減緩Omicron變種病毒傳播，將要求所有入境旅客出發前接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）採檢，奈及利亞入境者還得在防疫旅館隔離。

英國首相強生（Boris Johnson）表示，科學家努力了解Omicron傳染力以及疫苗對Omicron的效力之際，旅行限制是減緩傳播的必要措施。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency, UKHSA）表示，至今Omicron累計確診病例攀升到160例。

賈維德（Sajid Javid）表示：「知道有Omicron之後，我們過去1星期左右持續觀察數字，看到和旅行相關的案例增加。」

「我們總是說，如有需要，我們會迅速行動…所以我們決定實施出發前採檢這種改變。」

出發前採檢意味著，從格林威治時間7日04時開始，所有入境旅客必須在出發之前的48小時內接受PCR檢測或抗原快篩（lateral flow antigen test）。

從格林威治時間6日04時起，奈及利亞將被列入英國旅遊「紅色清單」。南非和非洲南部其他9個國家上週被列入這份名單，只有英國公民或居民可以從名單中的國家入境，入境後還須進入旅館隔離。

英國 Omicron 旅館

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