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因應Omicron來襲 傳英國將在聖誕節前配發抗新冠口服藥

編譯陳家齊／綜合外電
英國即將在聖誕節前夕開始使用口服抗新冠病毒藥物Molnupiravir（上市商品名稱Lagevrio）。 路透
英國即將在聖誕節前夕開始使用口服抗新冠病毒藥物Molnupiravir（上市商品名稱Lagevrio）。 路透

英國「每日電訊報」引述知情人士消息報導，英國即將在聖誕節前開始配發抗新冠肺炎的口服藥物，建立對抗新變種病毒的防線。

國藥物及保健產品管理局（MHRA）11月初已核准美國默沙東（MSD）和Ridgeback生物醫療公司共同研發的抗病毒藥Molnupiravir上市，商品名稱為Lagevrio。這種抗病毒藥只需簡單口服，一天兩次，服用五天，能夠削弱病毒的複製能力，從而讓病患快點康復，避免成為重症。

知情人士指出，英國衛生部長賈維德（Sajid Javid）即將宣布開始配發抗病毒藥的計畫，英國政府已聯絡境內的家庭醫生與醫院體系，表示將會設立抗病毒藥的快遞單位，目標是在病人確診新冠肺炎之後的48小時內，可以拿到Lagevrio藥物開始口服。

知情人士表示，配發Lagevrio將是今年冬季英國抗疫的重要關鍵，因為英國內閣獲得的簡報顯示，在南非首度被發現的Omicron變種病毒株傳染力非常強，可能造成新一波大流行。Lagevrio是給輕症病患在家服用，可以紓解醫療體系的壓力，以更專注對付重症、病危病患。

英國政府已經下訂48萬人份的Molnupiravir（Lagevrio），並已訂購另一款輝瑞研發的口服抗病毒藥Paxlovid，購買25萬人份。英國藥物及保健產品管理局尚未批准Paxlovid上市。

依英國藥物及保健產品管理局指示，Lagevrio應在發病五天內開始服用，愈快愈好，有效快速送藥將是抗病毒藥的成敗關鍵。

英國 國藥 變種病毒

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