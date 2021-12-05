歐洲掀反防疫示威 維也納、荷蘭抗議者反對失去自主權

歐洲確診數飆升之際，多個城市掀起反防疫示威。 路透

歐洲確診數飆升之際，多個城市掀起反防疫 示威，奧地利數萬名民眾今天在首都維也納抗議，有人高舉「我會自己作主」標語，荷蘭抗議者則稱他們反對失去自主權。

路透報導，奧地利上個月成為第一個重新實施封城 的西歐國家，封城措施為期20天，當局並指出，疫苗 強制令於明年2月上路。

超過4萬名示威者在維也納（Vienna）抗議政府祭出的規定，其中一些民眾高舉寫著「我會自己作主」、「讓奧地利再次偉大」和「新選舉」的牌子；奧地利近期陷入政治動盪，在近2個月內已出現了3位總理。

法新社報導，奧地利警方稱，這已是國內連續第3個週末發生反防疫示威，有些抗議民眾向員警扔擲「像煙火的物品」，警察則以防身噴霧回擊；數人因擾亂治安罪遭逮捕。

路透指出，荷蘭中部城市烏得勒支（Utrecht）數千名示威者反對上週開始的防疫限制，民眾舉著「現在醫療自主！」橫幅，現場有大陣仗警力駐守。

這是荷蘭首場針對相關限制發起的大型抗議活動；規定包含酒吧、餐廳和多數商店於夜間關閉，以遏制COVID-19確診潮。

兩週前，荷蘭政府宣布禁止多數未打疫苗者進入酒吧、餐廳和其他公共場所的計畫後，國內發生數起暴力抗議事件。這項計畫在國會遭強烈反彈，現在尚未頒布。

烏得勒支示威者范胡南（Marit van Hunen）表示：「我們反對沒有自由（決定）我們自己的身體（會發生何事）。」

此外，在德國金融之都法蘭克福（Frankfurt），數百名示威者因未佩戴口罩以及保持社交距離，遭警方驅散，員警在被一群抗議民眾攻擊後，動用了警棍和防身噴霧回擊；首都柏林也發生小規模示威。