南韓確診疫歿皆新高 英Omicron染疫2天從42例增至160例

儘管英國Omicron病例三級跳，隨著聖誕節愈來愈近，不少英國人外出購物、參加派對歡慶。（美聯社）

因Omicron 變異株引發的疫情來勢洶洶，美國CDC稱已入侵40國和地區；紅十字會說，Omicron變異株凸顯疫苗 不平等的危險性；IMF則警告，Omicron恐減緩全球復甦。Omicron也造成英國 病例暴增，另一方面，南韓疫情也出現加劇。

南韓疫情持續延燒，3日暴增5352例確診和70起死亡病例，雙雙創紀錄，重症患者數也創新高達到752人，同日也新增3名Omicron確診者，累計9例相關個案。

南韓目前首劑疫苗接種率為83.1%，完整疫苗接種率達到80.4%，另有7.5%人口已施打加強劑。當局3日宣布，民眾進入餐廳、電影院等公共場所必須出示疫苗證書；為了對抗Omicron疫情，所有入境旅客無論是否已完整接種疫苗，未來兩周都須隔離10天。6日起，首都圈私人聚會人數限制從現行的10人降低到6人，非首都圈則從12人限縮至8人。

南韓首爾一個檢測中心附近的人行道上4日排隊等候接受病毒檢測的市民。（歐新社）

當前歐洲正面臨新變異病毒株Omicron入侵，路透統計，截至3日，歐洲確診病例超過7500萬例。英國在接連兩天單日確診超過5萬例後，4日新增4萬2848人確診、127人不治。Omicron病例也急劇上升，從2日的累計42例、3日134例，到4日Omicron確診總數已上升至160例。衛生部門的分析顯示，英格蘭首批感染Omicron的患者一半以上接種兩劑疫苗。當局4日宣布，7起凌晨2時起，所有入境旅客在出發前進行病毒測試。

不少大企業已取消今年在英國倫敦的聖誕派對，在野工黨也叫停聖誕慶祝活動，但執政保守黨主席表示，該黨職員聖誕派對將如常舉行，強調會遵守當局防疫指引。而隨著聖誕節愈來愈近，不少英國人到酒吧和俱樂部等場所參加派對。

同時，加拿大至今總共驗出15例Omicron確診，全國各地的重症病例可能再度攀升。

南美國家智利4日宣布，發現首例Omicron病例，是11月25日從非洲迦納入境的旅客。東歐國家羅馬尼亞4日表示，偵測到境內兩起Omicron病例，是11月30日從南非返國的兩名公民。

Omicron變異株出現後，現行疫苗能否延緩新變種、能否保護接種者免於重症，至今仍未可知。但專家表示，Delta變異株依舊是主要威脅，呼籲接種追加劑。英國首相強生設定目標，要在明年1月底前讓所有成人接種第3劑，把第2、第3劑的接種間隔時間從6個月縮短至3個月。法國政府最高疫苗顧問費雪說，「現在放慢腳步會是一大錯誤」。