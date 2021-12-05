全球首例 比利時動物園河馬母女染疫

比利時安特衛普動物園3日傳出園內一對河馬母女經新冠病毒檢測呈陽性反應。圖為示意圖。（路透資料照片）

比利時動物園 3日表示，園內兩隻河馬經新冠病毒檢測 呈陽性反應，園方強調這兩隻巨型動物並未出現危險症狀。比利時總理德克魯（Alexander De Croo）表示，為遏止疫情 蔓延，比利時各國小提前一周放聖誕節假期。

中央社引述法新社報導，比利時安特衛普動物園（Antwerp Zoo）河馬區先前已關閉不對外開放，區內住著一對41歲與14歲的河馬母女3日傳出染疫，管理員們已將牠們隔離。

安特衛普動物園去年曾對園內動物採檢，並未發現新型冠狀病毒感染病例，但隨著今年冬季疫情再度升溫，獸醫維卡曼（Francis Vercammen）為河馬做檢查。

維卡曼說明將河馬採檢樣本送國家獸醫實驗室的原因。他說：「因為見到牠們流鼻涕，我就替牠們做一次預防性的細菌檢驗。」「目前據我所知，這是這種動物首宗已知染疫案例。在全世界據報此一病毒主要是感染類人猿及貓科動物。」

目前不清楚這兩隻河馬是如何接觸到病毒。負責照顧的管理員並未出現症狀，但會進一步採取預防措施，若他們檢測結果呈陽性，將會隔離檢疫。

比利時與歐洲多數國家一樣，在冬季面臨新一波疫情升溫，包括目前還是少數感染的新變異株Omicron病例。比利時人口約1100萬，過去7天平均每天1萬7800多人確診、44人病亡。目前全國約有800名新冠重症病患住在加護病房中，導致醫院過度負荷、許多其他病情患者延後治療的情況。