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紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

澳洲爆Omicron本土病例 解封不變 法國不排除封城

編譯中心╱綜合3日電
澳洲3日通報首起Omicron本土感染病例，圖為醫護人員在雪梨機場航站大樓外幫旅客篩檢新冠病毒。（歐新社）
澳洲3日通報首起Omicron本土感染病例，圖為醫護人員在雪梨機場航站大樓外幫旅客篩檢新冠病毒。（歐新社）

Omicron變異病毒在非洲南部發現後，據統計已在全球約40個國家或地區現蹤，各國紛紛祭出管制，有些國家對不接種疫苗的民眾開鍘；澳洲通報首例Omicron變異株社區感染，不過當局仍堅定實施解封計畫。

澳洲目前禁止非澳洲公民入境，並限制來自非洲南部國家航班，但仍在3日通報首例Omicron變異株社區感染，患者是一名沒有海外旅行史的學生；澳洲另發現9例海外入境的Omicron變異株病例。

儘管這起最新案例顯示，Omicron變異株可能已在社區中更廣泛傳播，當局認為疫苗覆蓋率夠高，加上Omicron嚴重性與傳播程度未明，仍堅定實施分階段解封計畫。

此外，綜合衛報、路透、費加洛報報導，歐洲近期新冠疫情反彈，再次掀起是否強制接種的討論，奧地利和希臘早前出台措施強制國民接種疫苗，德國計畫在未來數週通過立法，自明年2月起強制疫苗接種，法國2日連續第3天通報每日新增確診病例逼近5萬例，政府首席科學顧問戴佛西2日說，但若疫情嚴重惡化，也不排除封城。

挪威首都奧斯陸一家公司的聖誕派對造成至少13人感染Omicron變異株，是南非以外最大一起傳播事件。英國2日新通報10起Omicron個案，累計案例數來到42例；德國首都柏林出現首起Omicron確診病例；法國大巴黎法蘭西島2日驗出本土首例Omicron案例，法國至今Omicron案例有9例；瑞士一所國際學校傳出兩起Omicron病例後，日內瓦邦和沃邦有2000人接受隔離，其中多數是兒童。

韓疫苗通行證擴及餐廳、影院 

南韓疫情急升溫，變種病毒Omicron又在一夕之間累計6起病例，專家擔憂病毒恐怕有散播至社區的風險，南韓3日宣布，人們前往餐廳、電影院和其他公共場所，將必須出示疫苗通行證。此外，世界衛生組織（WHO）示警，亞太要為Omicron擴散做準備。亞太區各國的疫苗接種率差距甚大，而且存在接種缺口。

法國政府2日通報首例本土Omicron確診病例，圖為法國警方2日在聖特拉斯堡的聖...
法國政府2日通報首例本土Omicron確診病例，圖為法國警方2日在聖特拉斯堡的聖誕市集巡邏，要求民眾戴好口罩。（Getty Images）

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