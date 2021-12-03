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英國研究：加強劑打BNT或莫德納疫苗的效果最好

編譯易起宇／綜合外電
據英國南安普敦大學研究，BNT和莫德納疫苗做為加強劑的效果，在七款試驗疫苗中效果最好。 美聯社
據英國南安普敦大學研究，BNT和莫德納疫苗做為加強劑的效果，在七款試驗疫苗中效果最好。 美聯社

英國試驗七款不同廠牌疫苗的結果顯示，輝瑞／BNT和莫德納新冠疫苗在英國作為加強劑，對提高整體免疫反應的效果最好。

BBC報導，英國南安普敦大學發表在科學期刊《刺胳針》（Lancet）發布、對近3,000名成年人的研究顯示，同屬mRNA疫苗的莫德納和BNT疫苗，在加強抗體和T細胞反應的效果最佳，尤其是若受試者前兩劑打的是阿斯特捷利康（AZ）疫苗。

這項研究是針對新冠疫苗加強劑效用所做的首份研究，也證明英國一開始就選擇使用這兩款疫苗做為加強劑的決定正確。

這項研究是在受試者接種完兩劑AZ或BNT疫苗的約三個月後，為受試者接種加強劑，這也是英國現在建議的接種加強劑間隔時間。

不過，研究結果也顯示，七款疫苗的試驗結果都證明安全性無虞，副作用則包括頭痛和疲倦等。若受試者前兩劑打的是AZ疫苗，七款疫苗都能加強免疫反應；若前兩劑打的是BNT，則有六款疫苗有效。這些疫苗無論在70歲以上或以下年齡層的效力都相同。

研究人員表示，加強劑有望繼續預防感染新種病毒Omicron、及避免病故，為了讓疫苗能提供給更多人，即使是半劑BNT也能用來提升接種率。

一般認為，這項研究的結果激勵英國政府加訂1.14億劑BNT和莫德納疫苗，以供應未來兩年的施打量。

新冠疫苗加強劑能降低感染風險超過93%。在科學家正加緊研究新型變種病毒Omicron之際，英國政府提供國內所有18歲以上成人接種一劑加強劑。

疫苗 英國 BNT

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