法國研究：60歲以上打第3劑 保護力增至95%

法國「研究調查評估統計局」基於住院等各方數字進行研究，結果證實60歲以上民眾追加第3劑疫苗確實能有效使保護力增至約95%。(美聯社)

新型冠狀病毒肺炎新變種病毒 株Omicron 繼續擴散，至12月2日波及27個國家或地區。據媒體報導，法國「研究調查評估統計局」基於住院等各方數字進行研究，結果證實60歲以上民眾追加第3劑疫苗 確實能有效使保護力增至約95%，比起未補打的民眾增加15%。

法國過去一周內新冠確診人數飆升60%，醫院也因此開始感受到壓力。為了避免醫療體系被壓垮，也因為數據證實疫苗免疫參數會隨著時間減弱，因此法國當局從10月底起，正式啟動民眾追打新冠第3劑疫苗的宣導行動。

衛生部表示，推廣施打第3劑真正的目的，是「減緩，或可能的話停止這一波疫情」。而衛生部下屬的「研究調查評估統計局」（Drees）也證實了第3劑疫苗的有效性。

「費加洛報」（Le Figaro）報導指出，這份基於10月18日到11月14日期間住院、篩檢與疫苗施打數字的研究結果顯示，「針對第2劑施打距今超過6個月的60歲以上民眾，面對重症住院，補打的疫苗保護力可增加至約95%」。

等於是說，相對於施打第2劑6個月以上卻仍未補打的民眾，加打第3劑的保護力可增加15%，80歲以上長者更是增加近20%。這意味著接種追加劑的人因新冠住院的風險比未接種疫苗者低了20倍。

但由於60歲以下民眾是直到近日才得以接種第3劑疫苗，因此研究調查評估統計局尚無法評估追加劑對該族群的影響。

法國臨床的研究與10月刊登於英國醫學期刊刺胳針（The Lancet）中的一份以色列研究相呼應，其評估指出，第3劑能避免重症住院的效力高達93%。

對法國政府來說，追加第3劑的行動已成為避免第5波疫情進一步惡化的優先要務。蒙貝列大學（Université de Montpellier）流行病學專家索芙尼亞（Mircea Sofonea）也表示，「真的需要大規模與即刻的疫苗分配。否則，我們就無法在鼓勵遠距工作、限制室內人數等措施的同時，避免醫院負荷太過緊繃」。

根據南非自疫情開始以來的研究，Omicron新冠變種病毒帶來的再感染風險是以往變種病毒的3倍。

此外，Omicron出現，引發現有疫苗有效性的新問題。疫苗生產商正加緊研究，以備萬一需要推出新版疫苗。但專家提出系列理由，說明現在應該接種加強針，其中包括Omicron缺乏足夠數據、有愈來愈多的證據表明接種加強針的好處，以及新版疫苗可能要等上好幾個月的時間。

英國藥廠葛蘭素史克（GSK）與美國維爾生物科技公司（Vir Biotechnology）合力研發抗新型冠狀病毒肺炎藥物Sotrovimab，並在2日獲得英國批出使用授權。GSK同日稱，據初步實驗結果顯示，藥物對變種病毒株Omicron有效，病人需透過靜脈注射使用它，預料會在2021年底前公布結果。

而國藥廠莫德納公司（Moderna Inc.）則開始研製專門針對Omicron的疫苗加強劑，料最快2022年3月後才上市。