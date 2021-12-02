Omicron不致命?專家：或加速結束疫情

新冠新變異株Omicron 因出現大量突變引發憂心，但南非 專家主張Omicron症狀較之前的變異株輕微，德國 學者也說，Omicron可能會是讓疫情提早結束的「聖誕禮物」，引起爭議。

綜合英國「標準晚報」與「每日鏡報」報導，德國臨床傳染病學家勞德巴赫（Karl Lauterbach）表示，Omicron新變異株如果症狀較輕，可能有益處。

Omicron病毒株光是棘蛋白就有32個突變，是Delta變異株的兩倍。勞德巴赫說，Omicron有這麼多突變，代表它可能優化感染力、降低症狀嚴重性，這跟多數呼吸道病毒演進方向一致。

Omicron變異株是由南非率先發現和定序，而來自南非的數據已顯示，感染Omicron的病患尚無住院和死亡案例。

南非傳染病專家卡林（Salim Abdool Karim）也認為，現有新冠疫苗應能「極有效」對抗Omicron變異株，但實際效果還要等幾周後更多人感染時才知道。

不過，世界衛生組織（WHO）稱Omicron在全球構成「非常高」的風險，已導致許多國家紛紛對外關閉國門，仍難擋新變種病毒散播。日本1日確認第二例新冠病毒Omicron變異株確診病例，是1名11月29日從南美洲國家秘魯入境日本的外籍男性，南韓也破功，首度確認5個Omicron病例。

此外，沙烏地1日證實，一名公民自北非返國後感染Omicron，成為該國確診首例。