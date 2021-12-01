英國拚第3劑 再向輝瑞、莫德納加購1.14億劑疫苗

英國政府1日表示購買多達1.14億劑新冠病毒疫苗，其中包括輝瑞以及莫德納，為未來2年接種加強疫苗的行動以及防止新變種做準備。(路透)

英國 政府1日表示購買多達1.14億劑新冠病毒疫苗 ，其中包括輝瑞（Pfizer）以及莫德納 （Moderna），為未來2年接種加強疫苗的行動以及防止新變種做準備。

「每日郵報」報導，這批疫苗將於2022年至2023年交付，為英國提供未來2年的穩定供應。英國衛生部指出，有鑑於新發現的Omicron變種病毒株，他們「加速」了新合約的簽署。

根據合約內容，莫德納將提供6000萬劑疫苗，而輝瑞則將提供5400萬劑。衛生大臣賈維德（Sajid Javid）指出「多虧疫苗工作組，我們在獲得阻止這種病毒所需的疫苗方面有著出色記錄」，並強調「這筆新協議將證明英國在疫苗接種上所做的努力，截至目前英國各地已經接種超過1.15億第一劑、第二劑和加強疫苗，並將確保我們在未來幾年能夠保護更多人」。

隨著Omicron出現，賈維德也要求疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）提供將加強疫苗擴展到所有18歲以上民眾的建議。英國國民保健署（NHS）的任務是在1月底前為英國所有符合條件的成年人提供加強疫苗。專家透露，現有的疫苗可能至少可以提供部分針對新變種的保護，特別是重症和死亡，但領先的製藥商正投入調整、以使其更有效地抵禦新威脅。