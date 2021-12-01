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再增1例Omicron 日要求航空公司暫停赴日航班預約售票

編譯陳韋廷／報導
日本11月30日再次宣布關閉邊境來防堵Omicron變異株，圖為當天成田機場一處空無一人的國際線離境報到櫃台。新華社
日本11月30日再次宣布關閉邊境來防堵Omicron變異株，圖為當天成田機場一處空無一人的國際線離境報到櫃台。新華社

日本國土交通省1日說，為防止新變種病毒Omicron感染擴大，已要求各航空公司暫停赴日航班預約售票。

日本1日在國內確認第2起感染新變種病毒Omicron病例，是一名11月29日從南美洲國家秘魯入境日本的外籍男性。

中央社／東京1日綜合外電報導

受到COVID-19新變異株Omicron在全球擴散影響，日本再度收緊邊境管制，針對整個12月抵日的所有國際線航班，要求航空公司暫停新增預訂機位，對象也包括旅居海外的日本國民。

日本即將迎接新年假期。日本放送協會（NHK）報導，在今天之前已完成機位預訂者，機位將不會被取消，但由於暫停新增預約機位對象包括旅居海外日本人，所以尚未預訂機位的日本人將無法在12月返國。國土交通省表示，「這是緊急避難的預防措施」。

日本政府有鑑於Omicron感染擴散，決定強化邊境管制措施，原則上暫停接受新的外國人入境申請，並將每日入境日本人數上限調降到3500人左右。

國土交通省為讓防疫對策更加徹底，已要求各家航空公司在12月1日至31日的一個月內，全面暫停接受抵日國際線航班機位的新增預訂。

因此，日本國籍航空全日空及日本航空，已從今天開始暫停國際線機位預訂。

各家航空公司表示，旅居海外日本人為返日過新年，預定12月返國的人數先前就已出現上升。國土交通省表示，有關2022年1月後的新增機位預訂，將視疫情狀況進行討論，並於後續宣布。

航空公司相關人士說，目前已暫停接受預訂，但這次的限制措施太過嚴格，為讓日本國民能夠入境，希望可以再跟國土交通省進行交涉。

日本 Omicron 邊境

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