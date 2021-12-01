我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

日本遭Omicron攻破 外交官確診入境 以色列、法國失守

編譯徐榆涵／綜合30日電
準備搭機出國的日本民眾11月30日戴上面罩和口罩。（路透）
準備搭機出國的日本民眾11月30日戴上面罩和口罩。（路透）

新變異株Omicron引發全球擔憂，現已從非洲蔓延到太平洋，從歐洲擴散到加拿大，數十國宣布旅遊限制。日本30日起鎖國至少一個月，但首天便告失守。以色列、法國、瑞典也淪陷， 德國一名男子無非洲旅遊史卻確診，疑已出現社區傳播；有專家表示，Omicron可能已在歐洲傳播兩周。此外，澳洲也疑似爆發社區感染。

日本內閣官房長官松野博一證實，一名來自非洲納米比亞的30多歲男性外交官感染Omicron，是日本首宗相關病例；他28日經東京成田機場入境，在機場檢測後發現染疫，正在醫院治療，兩名隨行家庭成員檢測均呈陰性，厚生勞動省匡列70名搭同班機的密切接觸者。

日本1日起開始接種第3劑新冠疫苗，對象為醫師、護理師等醫療工作人員。NHK報導，厚勞省規畫，本月內將為104萬名醫療人員施打第3劑疫苗；明年1月再追加為200萬名醫療人員施打，屆時也預計將對65歲以上高齡者展開接種第3劑，首批61萬人。

旅客11月30日在大阪機場等候檢測。（美聯社）
旅客11月30日在大阪機場等候檢測。（美聯社）

南韓從11月初實施「與病毒共存」後，單日新增病例與重症患者數不斷創新高，醫院病床短缺，南韓當局已要求新確診的患者原則上進行「居家治療」，並決定把接種加強針的時間提前。

英累計22例 德疑社區傳播

以色列特拉維夫附近的希巴醫療中心30日證實，2名醫生感染Omicron，其中一人過去一周從倫敦參加會議返國，另名醫生很可能遭同僚傳染。境內還有另外兩名Omicron病患，其中一人是曾接種AZ疫苗的馬拉威觀光客。

以色列11月27日關閉邊界，禁止外國人入境14天，盼遏制Omicron散播。以色列全國940萬人口中約57%已接種完整疫苗。

歐洲再有更多國家出現Omicron病例，法國30日出現1例，是住在海外大區留尼旺的53歲男子，曾前往非洲莫三比克，返國時在南非過境，目前隔離中的他感覺「肌肉疼痛且疲倦」。瑞典29日確認有第一例Omicron感染，患者一周前從南非入境。

法國30日出現第一起Omicron確診病例，圖為民眾戴口罩出入巴黎里昂火車站。（...
法國30日出現第一起Omicron確診病例，圖為民眾戴口罩出入巴黎里昂火車站。（美聯社）

德國通報3例相關個案，更新增首名無旅遊史、無接觸史的病患，疑似發生社區傳播。英格蘭地區30日新增8例，累計13例確診Omicron，連同蘇格蘭9例，英國病例增至22例。蘇格蘭29日新增的6例均與一個私人活動有關，預計未來數天將有更多相關病例出現。

歐盟公衛當局30日表示，Omicron已在10個歐盟國家現蹤，合計共有42例確診，當局還在分析另外6起「可能」案例，呼籲歐洲各國政府加緊腳步進行基因定序，以追查出境內病毒蹤跡。

有專家表示，Omicron很可能早已傳播擴散，例如義大利的首宗感染病例於上月27日確診前，已到訪義大利全國各地近兩周，說明Omicron或至少已在歐洲傳播長達兩周。

澳疑似確診者曾到購物中心

澳洲方面，有關當局30日表示，一名很可能感染Omicron的國際旅客已在社區待一段時間，官員趕緊追蹤此人的接觸史和去過哪些地方。新南威爾斯省衛生官員稱，初步檢測結果「強烈顯示」這名旅客已感染Omicron，他在上周當局實施新一波邊界限制措施前抵達雪梨，若他確診，澳洲感染Omicron的人數將增至6人。

Omicron 疫苗 以色列

上一則

翁山蘇姬煽動叛亂案 傳判決延至12月6日出爐

下一則

澳洲議會性騷擾嚴重 女議員受害深 遭強吻、拍臀

延伸閱讀

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情
日鎖國前夕出現首例Omicron 來自非洲外交官 70人同機

日鎖國前夕出現首例Omicron 來自非洲外交官 70人同機
拜登：Omicron值得關切但不須恐慌 美國不會封城

拜登：Omicron值得關切但不須恐慌 美國不會封城
法極右名嘴宣布參選總統 激進言論吸引保守選民

法極右名嘴宣布參選總統 激進言論吸引保守選民

熱門新聞

美國加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（路透）

加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

2021-11-27 02:00
查理與黛妃1981年宣布訂婚後合影。美聯社

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

2021-11-25 10:34
真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國紐約，登機前被航空公司要求脫下口罩確認身分。（路透）

小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約

2021-11-25 22:19
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（Getty Images）

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

2021-11-26 20:08
蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）。Getty Images

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究

2021-11-24 11:03
荷蘭衛生部長迪瓊。（Getty Images）

南非飛荷蘭班機61人染疫 確診夫婦逃離飯店 搭機前被捕

2021-11-28 22:08

超人氣

更多 >
3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕

3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕
Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情
「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次

「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次
全美首個公共吸毒所 紐約市開張

全美首個公共吸毒所 紐約市開張
2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣

2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣