日本遭Omicron攻破 外交官確診入境 以色列、法國失守

準備搭機出國的日本民眾11月30日戴上面罩和口罩。（路透）

新變異株Omicron 引發全球擔憂，現已從非洲蔓延到太平洋，從歐洲擴散到加拿大，數十國宣布旅遊限制。日本30日起鎖國至少一個月，但首天便告失守。以色列 、法國、瑞典也淪陷， 德國一名男子無非洲旅遊史卻確診，疑已出現社區傳播；有專家表示，Omicron可能已在歐洲傳播兩周。此外，澳洲也疑似爆發社區感染。

日本內閣官房長官松野博一證實，一名來自非洲納米比亞的30多歲男性外交官感染Omicron，是日本首宗相關病例；他28日經東京成田機場入境，在機場檢測後發現染疫，正在醫院治療，兩名隨行家庭成員檢測均呈陰性，厚生勞動省匡列70名搭同班機的密切接觸者。

日本1日起開始接種第3劑新冠疫苗 ，對象為醫師、護理師等醫療工作人員。NHK報導，厚勞省規畫，本月內將為104萬名醫療人員施打第3劑疫苗；明年1月再追加為200萬名醫療人員施打，屆時也預計將對65歲以上高齡者展開接種第3劑，首批61萬人。

旅客11月30日在大阪機場等候檢測。（美聯社）

南韓從11月初實施「與病毒共存」後，單日新增病例與重症患者數不斷創新高，醫院病床短缺，南韓當局已要求新確診的患者原則上進行「居家治療」，並決定把接種加強針的時間提前。

英累計22例 德疑社區傳播

以色列特拉維夫附近的希巴醫療中心30日證實，2名醫生感染Omicron，其中一人過去一周從倫敦參加會議返國，另名醫生很可能遭同僚傳染。境內還有另外兩名Omicron病患，其中一人是曾接種AZ疫苗的馬拉威觀光客。

以色列11月27日關閉邊界，禁止外國人入境14天，盼遏制Omicron散播。以色列全國940萬人口中約57%已接種完整疫苗。

歐洲再有更多國家出現Omicron病例，法國30日出現1例，是住在海外大區留尼旺的53歲男子，曾前往非洲莫三比克，返國時在南非過境，目前隔離中的他感覺「肌肉疼痛且疲倦」。瑞典29日確認有第一例Omicron感染，患者一周前從南非入境。

法國30日出現第一起Omicron確診病例，圖為民眾戴口罩出入巴黎里昂火車站。（美聯社）

德國通報3例相關個案，更新增首名無旅遊史、無接觸史的病患，疑似發生社區傳播。英格蘭地區30日新增8例，累計13例確診Omicron，連同蘇格蘭9例，英國病例增至22例。蘇格蘭29日新增的6例均與一個私人活動有關，預計未來數天將有更多相關病例出現。

歐盟公衛當局30日表示，Omicron已在10個歐盟國家現蹤，合計共有42例確診，當局還在分析另外6起「可能」案例，呼籲歐洲各國政府加緊腳步進行基因定序，以追查出境內病毒蹤跡。

有專家表示，Omicron很可能早已傳播擴散，例如義大利的首宗感染病例於上月27日確診前，已到訪義大利全國各地近兩周，說明Omicron或至少已在歐洲傳播長達兩周。

澳疑似確診者曾到購物中心

澳洲方面，有關當局30日表示，一名很可能感染Omicron的國際旅客已在社區待一段時間，官員趕緊追蹤此人的接觸史和去過哪些地方。新南威爾斯省衛生官員稱，初步檢測結果「強烈顯示」這名旅客已感染Omicron，他在上周當局實施新一波邊界限制措施前抵達雪梨，若他確診，澳洲感染Omicron的人數將增至6人。