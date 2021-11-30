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日鎖國前夕出現首例Omicron 來自非洲外交官 70人同機

中央社／東京1日專電

日本昨天確認首例COVID-19新變異病毒株Omicron確診病例，是一位11月28日從納米比亞入境的30多歲男性外交官，厚生勞動省匡列70名搭同班機的密切接觸者。

日本首相岸田文雄29日宣布，30日起全面禁止外籍人士入境，成為繼以色列、摩洛哥後第三個鎖國的國家。

日本富士電視台報導，首例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異病毒株Omicron確診病例曾滯留非洲南部的納米比亞，這名30幾歲男子經由他國於11月28日搭機抵達東京成田機場（位於千葉縣）。

這名男子在機場檢疫所驗出確診，專家進一步進行基因排序分析檢體，昨天確認感染Omicron變異株。

日本相關閣僚昨天傍晚在首相官邸（行政中心）開會討論後，厚生勞動大臣（相當於衛生福利部長）後藤茂之對媒體表示，這位感染Omicron變異株者是男性外交官。他起初沒症狀，但29日出現發燒情況。厚生勞動省已將同班機的所有70名乘客列為密切接觸者，要求這些人進行健康管理等，如果不配合，考慮公布姓名。

日本放送協會（NHK）報導，厚勞省要求這70名密切接觸者在入境14天之內要在自家或住宿設施待機（進行隔離），並與當地自治體（都道府縣市區町村）合作，確認健康狀態及所在地。這70人當中有40人住在東京都。

日本 Omicron 機場

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