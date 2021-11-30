Omicron引全球恐慌 日本鎖國1個月、澳洲暫停開放邊境

Omicron變種新冠病毒株令全球多國重新收緊入境限制，旅客亦不敢掉以輕心。圖為29日一名抵達澳洲雪梨機場的飛機乘客全身穿防護衣。（路透）

全球各地相繼傳出感染新冠Omicron 變異株病例，日本 首相岸田文雄29日宣布，30日起全面禁止外籍人士入境，成為繼以色列、摩洛哥後第三個鎖國的國家。歐洲則是幾乎每個國家都有新變異株確診或疑似病例，西班牙、葡萄牙、法國也淪陷；新加坡與馬來西亞則如期啟動航空與陸路「旅遊通道」，允許部分已接種新冠疫苗者入境免隔離。

岸田說，為避免日本發生最壞狀況，「將從11月30日零時起，禁止全世界外國人入境日本」，暫定實施1個月。此外，從目前確認有Omicron疫情的14個國家或地區返日的公民，將要求在指定場所進行嚴格隔離。日本厚勞省說，一名從非洲納米比亞入境的人士確診新，將進行基因組解析以確認是否感染Omicron。

日本29日重新禁止所有外國人入境，防範Omicron傳入，東京羽田機場的電子告示板顯示多班航班取消。（路透）

歐洲幾乎全面淪陷，西班牙是最新一個遭攻陷地區，今天通報境內首起Omicron確診，患者是剛從南非入境的男性；葡萄牙29日也發現13例感染Omicron，都跟貝倫人足球俱樂部有關。該球隊本月稍早曾赴南非比賽，17日回國，部分隊職員確診；然而貝倫人隊持續出賽，包括27日和本菲卡隊比賽。

法國才剛收緊防疫 限制，28日驗出8例Omicron疑似病例，衛生部說，這幾起病例「當事人過去14天都曾造訪過非洲南部」。在英國，已出現至少9例Omicron確診，包括蘇格蘭的六起。丹麥、德國、奧地利、義大利、比利時和捷克都出現相關個案。

在荷蘭，有一對疑似感染Omicron的年輕夫婦，28日下午從隔離酒店逃走，企圖搭機前往西班牙。幸好荷蘭皇家憲兵隊在飛機起飛前趕到，在機內將兩人逮捕。警方表示，準備以危害公共安全罪起訴兩人。

歐洲各國紛紛加強防疫措施，荷蘭宣布酒吧、餐廳和非必要商店等，晚間5時到翌日清晨5時暫停營業。西班牙12月起僅開放完全接種旅客入境，且須提供搭機前72小時的陰性證明，瑞士則要求從特定歐洲與非洲國家入境的旅客隔離。

澳洲出現兩起Omicron病例，均從非洲入境。澳洲原定12月起開放技術勞工與留學生入境，當局29日宣布暫停實施計劃，延期至少兩周。

另一面，南韓11月初實施「與病毒共存」策略後，確診數持續飆升。總統文在寅29日宣布暫緩實施第二階段「恢復日常生活」措施，改為實施為期四周的特別防疫對策。他表示，今後要改變觀念，打完第三劑才算完整接種。