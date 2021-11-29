我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國加大打擊#MeToo運動？彭帥只是其中之一

Omicron陰霾籠罩 星、馬仍開通免隔離陸空旅遊通道

編譯季晶晶／綜合外電
新加坡旅客29日透過免疫苗接種者陸空旅遊通道，抵達吉隆坡國際機場。路透
新加坡旅客29日透過免疫苗接種者陸空旅遊通道，抵達吉隆坡國際機場。路透

Omicron變種病毒的陰霾籠罩下，新加坡和馬來西亞29日為完整接種疫苗者開通陸空旅遊通道。

但在計畫啟動之際，高度變異而世人所知甚少的Omicron，促使當局調整了政策。新加坡周日宣布，除48小時內新冠病毒核酸檢測陰性外，所有旅客抵達時還須再自費進行抗原檢測，並等候結果出爐才能獲准入境。

星馬的陸空旅遊通道，包括新加坡和吉隆坡之間的航班，完整接種疫苗者往來可以不必隔離。陸路更受期待，在疫情爆發前，每天有成千上萬人跨越兩國邊境。

即使星馬兩國的疫苗接種率分別達到近90%和80%，但雙方對於開放交通仍十分謹慎，在Omicron之前就有嚴謹規定。首先，旅客必須是公民、永久居民或持有長期旅遊通行證，且已完整接種疫苗的人士。

其次，只有兩家巴士公司獲准載客，每天可各自開出32個班次。搭乘私人交通工具或步行者，將受限於當時的邊境管制措施，包括隔離在內。

馬來西亞已要求旅客入境要做抗原檢測，暫時沒有因為Omicron宣布新措施。但新加坡周日還宣布，因為新的變種病毒，延後與卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國建立疫苗接種者旅遊通道的計畫。

疫苗 新加坡 Omicron

上一則

Omicron傳播力令人憂 阿聯開始為完整接種者打加強針

延伸閱讀

Omicron又入侵一國 葡萄牙13人確診 全跟這球隊有關

Omicron又入侵一國 葡萄牙13人確診 全跟這球隊有關
Q&A 旅行限制 擋得住變種病毒Omicron嗎？

Q&A 旅行限制 擋得住變種病毒Omicron嗎？
紐約市疫情升溫 州長令備足疫苗補強針

紐約市疫情升溫 州長令備足疫苗補強針
Omicron威脅 白宮緊急會議 拜登促速打補強針

Omicron威脅 白宮緊急會議 拜登促速打補強針

熱門新聞

查理與黛妃1981年宣布訂婚後合影。美聯社

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

2021-11-25 10:34
美國加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（路透）

加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

2021-11-27 02:00
真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國紐約，登機前被航空公司要求脫下口罩確認身分。（路透）

小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約

2021-11-25 22:19
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（Getty Images）

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

2021-11-26 20:08
蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）。Getty Images

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究

2021-11-24 11:03
中國─東協建立對話關係30周年紀念峰會22日以視訊方式舉行，菲總統杜特蒂在會上譴責上周補給船遭中海警船以水砲攻擊的行為。新華社

罕見強硬…中砲襲菲船 杜特蒂中國東協峰會上公開譴責

2021-11-22 06:54

超人氣

更多 >
不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手
藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美
逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍
護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」
多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增