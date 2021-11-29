Omicron陰霾籠罩 星、馬仍開通免隔離陸空旅遊通道

新加坡旅客29日透過免疫苗接種者陸空旅遊通道，抵達吉隆坡國際機場。路透

Omicron 變種病毒的陰霾籠罩下，新加坡 和馬來西亞29日為完整接種疫苗 者開通陸空旅遊通道。

但在計畫啟動之際，高度變異而世人所知甚少的Omicron，促使當局調整了政策。新加坡周日宣布，除48小時內新冠病毒核酸檢測陰性外，所有旅客抵達時還須再自費進行抗原檢測，並等候結果出爐才能獲准入境。

星馬的陸空旅遊通道，包括新加坡和吉隆坡之間的航班，完整接種疫苗者往來可以不必隔離。陸路更受期待，在疫情爆發前，每天有成千上萬人跨越兩國邊境。

即使星馬兩國的疫苗接種率分別達到近90%和80%，但雙方對於開放交通仍十分謹慎，在Omicron之前就有嚴謹規定。首先，旅客必須是公民、永久居民或持有長期旅遊通行證，且已完整接種疫苗的人士。

其次，只有兩家巴士公司獲准載客，每天可各自開出32個班次。搭乘私人交通工具或步行者，將受限於當時的邊境管制措施，包括隔離在內。

馬來西亞已要求旅客入境要做抗原檢測，暫時沒有因為Omicron宣布新措施。但新加坡周日還宣布，因為新的變種病毒，延後與卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國建立疫苗接種者旅遊通道的計畫。