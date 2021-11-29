封鎖南非太無情？全球染疫擴散的「Omicron變種恐慌」

在嚴峻的新一波疫情狀態下，原本就狀況告急的「船民問題」也變得更令歐洲各國「絕對緊繃」與收容抗拒。(歐新社)

「提前預警病毒的南非 ，卻要來承擔無情封鎖的苦果？」新型變種病毒「Omicron 」來勢洶洶，新一波的傳染威脅已讓全球各國的邊境防疫繃緊神經，周末以來包括英美加、歐盟和日本等14餘國，都相繼針對南非發布旅行禁令，升高邊境管制。

然而南非對於各國的防疫封鎖措施卻感到失望與憤怒，總統親上火線指責國際之間的禁令「欠缺科學根據」，是對南非與其他非洲國家的歧視。儘管目前對於Omicron病毒的傳染力、是否突破現有疫苗防護等憂慮，尚未有進一步的確切實證，但隨著疑似確診病例的陸續出現，各國面對疫情再次擴大的恐慌，仍推向不可避免的高度警戒。

自上周新型變種病毒株B. 1.1.529在非洲南部橫空出世之後，國際隨即進入緊戒狀態，WHO在26日正式將病毒命名為「Omicron」，同時因為當前還沒有針對Omicron病毒的詳細研究資料，對於其傳染力、或是現有的疫苗對Omicron的防護效力等資訊，都還沒有進一步的確切實證，因此WHO才會在第一時間，勸進各國不要貿然實施旅行禁令，應該「基於科學實證的判斷」採取行動，以免對正在力圖復甦的全球經濟和防疫團結造成傷害。

「禁令是沒辦法有效防護變種病毒傳播的。禁令唯一會產生的影響，就是害國家經濟重挫，削弱從疫情中復甦的能力。...在旅行禁令衝擊我們的經濟之前，勸大家回心轉意取消封鎖吧！」圖為一名南非民眾帶著國旗口罩。(路透)

然而WHO的建議，對於擔憂疫情加重爆發的各國而言，並沒有太大的說服力。繼英國在25日緊急宣布對非洲多國實施紅色警戒之後，包括美加澳、歐盟、中東與以色列、日韓...等14餘國相繼採取封鎖禁令，高度警戒嚴防Omicron的疫情突破。

然而面對Omicron病毒的變種恐慌，首當其衝的南非對於國際間的緊急封鎖感到極為不滿。南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）在28日親上火線發表演說，表達對於各國祭出封鎖的失望與憤怒，逐一點名發步旅行禁令的國家，批評這種封鎖措施「根本沒有科學根據，只會造成對南非的不公和歧視」：

「禁令是沒辦法有效防護變種病毒傳播的。禁令唯一會產生的影響，就是害國家經濟重挫，削弱從疫情中復甦的能力。...在旅行禁令衝擊我們的經濟之前，勸大家回心轉意取消封鎖吧！」

不過在當前Omicron病毒特性依然不明確的情形下，及早採取升級的嚴格邊境管制，對於苦於一波接一波疫情延燒的各國而言，似乎已是勢不可擋的必然措施。例如同樣對非洲多國升高到最高警戒的日本，29日的記者會上就強調，儘管WHO認為還沒有徹底封禁的必要，但先前在境外移入病例後深受其害的日本，已決心採取最嚴格的邊境管理，甚至考慮擴大為暫停所有外國入境。

不過，在南非方面的感受卻認為，Omicron病毒的發現，是由南非最早即時通報處理，結果得到的卻是各國封鎖禁令的「懲罰」。同時也被列為禁令對象的馬拉威，總統查奎拉（Lazarus Chakwera）也呼應表達封鎖的抗議，認為各國的做法是一種「非洲恐懼症」（Afrophobia）。

許多國家也對非洲南部多個國家實施旅行禁令或有條件限制入境的措施，來減少進一步傳播的風險。(路透)

但相對於南非總統的憤怒，《美聯社》轉述南非在地醫療專家的意見卻擔憂，新型變種遲早會攻破南非的防疫，過去兩周以來南非感染病例快速增長，但全國截至目前為止僅有40%的人接種過疫苗，接種率的成長速度極為緩慢，「如果疫情再次爆發，南非的醫療量能絕對不堪負荷。」

隨著年末將至的季節性移動，大批跨國返鄉過節的人潮，也造成Omicron變種病毒在短時間內快速傳播至各國，除了南非為首的非洲南部國家之外，目前包括英國、香港、澳洲、以色列、比利時、丹麥、德國、荷蘭、義大利、法國、加拿大都已陸續發現病例。

據《BBC》整理，其中英國截至28日已發現第三例Omicron個案，將於周一召開G7衛生部長緊急會議，討論未來疫情發展。

荷蘭當局也表示在上周五（26日）從南非抵達阿姆斯特丹的兩架航班上，共600多人當中檢測出61名確診個案，當中已知有13例屬於Omicron變種病毒株。

隨著年末將至的季節性移動，大批跨國返鄉過節的人潮，也造成Omicron變種病毒在短時間內快速傳播至各國，除了南非為首的非洲南部國家之外，目前包括英國、香港、澳洲、以色列、比利時、丹麥、德國、荷蘭、義大利、法國、加拿大都已陸續發現病例。圖為在約翰尼斯堡機場等待出境的旅客。(美聯社)

而美國 雖然目前還未傳出Omicron確診者，但美國在11月8日才剛解除長達20個月的旅遊禁令，開放完全接種過疫苗的外國旅客入境。因此也令許多人擔憂Omicron病毒株是否可能在短時間內突破國境進入美國本土。

「當一個病毒株已經傳播到這麼多國家的時候，它遲早也會進入美國。問題是，我們還來得及準備嗎？」

而至於美國白宮防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）的態度，也並不像WHO的說法那麼樂觀。他在本周接受ABC採訪時便表示，雖然目前尚未出現確診個案，但由於目前美國因為接種率遲滯的問題，病例數於11月後又再度居高不下，現況並不樂觀。佛奇並提出警告：「美國正要進入第五波疫情高峰，並且Omicron有可能導致疫情更加劇。」

佛奇指出，雖然目前美國已有超過70%的成年人完全接種兩劑疫苗，但同樣尚有兩成（約6,700萬人）符合資格者尚未施打任何疫苗。此外，即使是完全接種者，也會隨著疫苗效力逐漸減退，出現保護力下降的問題。因此是否來得及在Omicron大規模入侵前提高接種率、並提供第三劑補強針，就成為眼下急需解決的問題。

許多國家也對非洲南部多個國家實施旅行禁令或有條件限制入境的措施，來減少進一步傳播的風險。例如以色列在上周四宣布停飛非洲南部所有航線後，到了周六，則更進一步宣布「全面封鎖」，禁止所有外國人入境。以色列總理貝內特（Naftali Bennett）表示，這項禁令通過後將至少持續14天，希望在此期間中能夠來得及收集夠多關於Omicron的詳細資訊，包括現行疫苗是否有效等等相關情報。

目前採取封鎖禁令的國家名單，仍在動態調整當中，截至29日為止，根據CNN整理，目前英國、歐盟、美國、澳洲、加拿大、日本、新加坡、泰國、土耳其、沙烏地阿拉伯、巴林、約旦、埃及等10餘個國家也都陸續實施了旅行禁令，禁止來自非洲南部國家的航班入境。日本《NHK》方面則計入菲律賓、韓國、澳洲等在內共14個國家。