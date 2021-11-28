我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山奧克蘭華埠3店被砸 離譜賊手被割「血染」玻璃

2024拜登若不競選連任 民主黨首選賀錦麗或是「她」

非洲聯盟譴責富國 囤積疫苗致「貧富不均」釀新變種

編譯柯立偉／綜合28日電
不少國家已見到Omicron的行蹤。全球紛紛採取強制隔離措施。(路透)
不少國家已見到Omicron的行蹤。全球紛紛採取強制隔離措施。(路透)

隨著西方各國疫苗覆蓋率的提升，各國疫情漸有趨緩，但南非又爆出最新變種病毒Omicron，為人類終結疫情的希望蒙上一層陰影；由於愈少人感染，病毒愈不易變異，因此非洲國家在面臨禁航措施的同時，指責西方富裕國家囤積疫苗，致使全球分配不均及接種遲延，要求富國為不斷出現的變種病毒負責。

「富國永遠學不會互助」

非洲聯盟疫苗運送部門主管雅約德．阿拉基亞(Ayoade Alakija)指出，Omicron變種病毒的出現，應歸咎於西方國家的自私，導致全球未能平均、迅速地分配疫苗；她說：「高收入國家大量囤積疫苗，讓人無法接受。」

南非約翰尼斯堡(Johannesburg)威特華特斯蘭德大學(University of the Witwatersrand)教授文特(Francois Venter)也表示，非洲國家早就警告過，如果窮國接種率無法提升，勢必提高變種病毒出現的可能；他說：「我們早就說過了，結果西方國家無動於衷，這些富國永遠學不會什麼叫『互助』。」

美國擬協助南非打疫苗

南非傳出變種病毒消息後，國務卿布林肯(Anthony Blinken)就致電南非外長潘德爾(Naledi Pandor)，討論協助南非民眾接種新冠疫苗；國務院發布的聲明說：「國務卿特別稱讚南非科學家迅速辨識出Omicron病毒株，並迅速、公開、透明地與全球防疫夥伴分享，堪稱全球典範。」

然而同時，包含美國在內的西方各國也對來自南部非洲的六個國家的航班祭出禁航令，引起南非不滿，指責西方各國的措施無疑是在「懲罰南非頂尖的基因定序及快速偵測最新變種病毒的能力」；南非外交部說，旅行限制對南非旅遊業及經濟造成傷害，正與實施禁航令的國家交涉，希望他們重新考慮原先的決定。

事實上，12月向來是南非的旅遊旺季，因此各國的禁航令無疑是對已受疫情摧殘兩年的旅遊業雪上加霜；南非旅行同業公會主席弗洛斯特(David Frost)說：「很多旅行社已在倒閉邊緣，且對於鄉下地區來說旅遊業更是唯一經濟來源，這波Omicron疫情對他們而言絕對是重大打擊。」

南非 疫苗 變種病毒

上一則

宏都拉斯變天？總統大選初步結果 反對黨卡斯楚領先

下一則

Omicron來勢洶洶 日本將再關國門 禁止外國旅客入境

延伸閱讀

南非飛荷蘭班機61人染疫 確診夫婦逃離飯店 搭機前被捕

南非飛荷蘭班機61人染疫 確診夫婦逃離飯店 搭機前被捕
南非醫師：Omicron早期症狀「輕微」不會失去味覺

南非醫師：Omicron早期症狀「輕微」不會失去味覺
洛縣敦促民眾做好防護應對新變異株Omicron

洛縣敦促民眾做好防護應對新變異株Omicron
WHO籲審慎看待Omicron 南非公衛專家：迄今都是輕症

WHO籲審慎看待Omicron 南非公衛專家：迄今都是輕症

熱門新聞

查理與黛妃1981年宣布訂婚後合影。美聯社

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

2021-11-25 10:34
美國加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（路透）

加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

2021-11-27 02:00
真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國紐約，登機前被航空公司要求脫下口罩確認身分。（路透）

小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約

2021-11-25 22:19
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（Getty Images）

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

2021-11-26 20:08
蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）。Getty Images

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究

2021-11-24 11:03
中國─東協建立對話關係30周年紀念峰會22日以視訊方式舉行，菲總統杜特蒂在會上譴責上周補給船遭中海警船以水砲攻擊的行為。新華社

罕見強硬…中砲襲菲船 杜特蒂中國東協峰會上公開譴責

2021-11-22 06:54

超人氣

更多 >
不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手
藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美
茶比金貴 每公克逾356美元 蘇富比將首度拍賣普洱茶

茶比金貴 每公克逾356美元 蘇富比將首度拍賣普洱茶
驚悚黑五 洛杉磯到芝加哥 精品店到五金店 搶劫遍地開花

驚悚黑五 洛杉磯到芝加哥 精品店到五金店 搶劫遍地開花
泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它

泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它