非洲聯盟譴責富國 囤積疫苗致「貧富不均」釀新變種

不少國家已見到Omicron的行蹤。全球紛紛採取強制隔離措施。(路透)

隨著西方各國疫苗 覆蓋率的提升，各國疫情漸有趨緩，但南非 又爆出最新變種病毒 Omicron，為人類終結疫情的希望蒙上一層陰影；由於愈少人感染，病毒愈不易變異，因此非洲國家在面臨禁航措施的同時，指責西方富裕國家囤積疫苗，致使全球分配不均及接種遲延，要求富國為不斷出現的變種病毒負責。

「富國永遠學不會互助」

非洲聯盟疫苗運送部門主管雅約德．阿拉基亞(Ayoade Alakija)指出，Omicron變種病毒的出現，應歸咎於西方國家的自私，導致全球未能平均、迅速地分配疫苗；她說：「高收入國家大量囤積疫苗，讓人無法接受。」

南非約翰尼斯堡(Johannesburg)威特華特斯蘭德大學(University of the Witwatersrand)教授文特(Francois Venter)也表示，非洲國家早就警告過，如果窮國接種率無法提升，勢必提高變種病毒出現的可能；他說：「我們早就說過了，結果西方國家無動於衷，這些富國永遠學不會什麼叫『互助』。」

美國擬協助南非打疫苗

南非傳出變種病毒消息後，國務卿布林肯(Anthony Blinken)就致電南非外長潘德爾(Naledi Pandor)，討論協助南非民眾接種新冠疫苗；國務院發布的聲明說：「國務卿特別稱讚南非科學家迅速辨識出Omicron病毒株，並迅速、公開、透明地與全球防疫夥伴分享，堪稱全球典範。」

然而同時，包含美國在內的西方各國也對來自南部非洲的六個國家的航班祭出禁航令，引起南非不滿，指責西方各國的措施無疑是在「懲罰南非頂尖的基因定序及快速偵測最新變種病毒的能力」；南非外交部說，旅行限制對南非旅遊業及經濟造成傷害，正與實施禁航令的國家交涉，希望他們重新考慮原先的決定。

事實上，12月向來是南非的旅遊旺季，因此各國的禁航令無疑是對已受疫情摧殘兩年的旅遊業雪上加霜；南非旅行同業公會主席弗洛斯特(David Frost)說：「很多旅行社已在倒閉邊緣，且對於鄉下地區來說旅遊業更是唯一經濟來源，這波Omicron疫情對他們而言絕對是重大打擊。」