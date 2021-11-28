我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024拜登若不競選連任 民主黨首選賀錦麗或是「她」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

南非飛荷蘭班機61人染疫 確診夫婦逃離飯店 搭機前被捕

中央社／海牙28日綜合報導
荷蘭衛生部長迪瓊。（Getty Images）
荷蘭衛生部長迪瓊。（Getty Images）

荷蘭皇家憲兵隊今天表示，一對夫婦從南非飛抵荷蘭後，檢測新冠肺炎（COVID-19）呈陽性反應，但兩人「逃離」隔離飯店後企圖搭機，目前已遭逮捕。

兩架共載600多名乘客的班機從南非約翰尼斯堡（Johannesburg）和開普敦（Cape Town）起飛，26日抵達荷蘭阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport）。荷蘭衛生當局稍早說，他們在61名因確診新冠肺炎而接受隔離的乘客當中，發現13起新變異株Omicron病例。

中央社引述法新社，荷蘭皇家憲兵隊（Royal Netherlands Marechaussee）發言人：「史基普的荷蘭皇家憲兵隊今晚逮捕一對逃離隔離飯店的夫婦。」他還說，逮捕地點在一架準備起飛的班機，這對夫婦欲搭乘表定晚間6時前後起飛的班機，前往西班牙。

荷蘭皇家憲兵隊表示，已將這兩人交給公共衛生當局，聲明中未透露他們姓名和國籍。公共衛生當局發言人表示，這對夫婦已繼續隔離檢疫，但不是在原本飯店。

荷蘭衛生部長迪瓊（Hugo De Jonge）數小時前說，荷蘭有關當局會確保民眾遵守隔離檢疫規定。

確診乘客幾乎都在飯店隔離，僅少數獲准居家隔離。檢測陰性者也被要求居家隔離。

迪瓊告訴媒體：「我們將監控他們是否遵守相關規定。」

當地市長發言人稍早表示，警方和保安人員守著隔離飯店，還說「如此維安是有原因的」。

皇家 檢測 新冠肺炎

上一則

防疫破口？澳洲女「生火」燒隔離飯店 害隔離住客急撤

延伸閱讀

南非醫師：Omicron早期症狀「輕微」不會失去味覺

南非醫師：Omicron早期症狀「輕微」不會失去味覺
WHO籲審慎看待Omicron 南非公衛專家：迄今都是輕症

WHO籲審慎看待Omicron 南非公衛專家：迄今都是輕症
南非醫師收治數十疑似Omicron病例 發現症狀輕微

南非醫師收治數十疑似Omicron病例 發現症狀輕微
「確診數極高」全美上周14萬童染疫 7天暴增32%

「確診數極高」全美上周14萬童染疫 7天暴增32%

熱門新聞

查理與黛妃1981年宣布訂婚後合影。美聯社

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

2021-11-25 10:34
美國加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（路透）

加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

2021-11-27 02:00
真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國紐約，登機前被航空公司要求脫下口罩確認身分。（路透）

小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約

2021-11-25 22:19
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（Getty Images）

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

2021-11-26 20:08
蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）。Getty Images

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究

2021-11-24 11:03
中國─東協建立對話關係30周年紀念峰會22日以視訊方式舉行，菲總統杜特蒂在會上譴責上周補給船遭中海警船以水砲攻擊的行為。新華社

罕見強硬…中砲襲菲船 杜特蒂中國東協峰會上公開譴責

2021-11-22 06:54

超人氣

更多 >
藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美
不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手
茶比金貴 每公克逾356美元 蘇富比將首度拍賣普洱茶

茶比金貴 每公克逾356美元 蘇富比將首度拍賣普洱茶
驚悚黑五 洛杉磯到芝加哥 精品店到五金店 搶劫遍地開花

驚悚黑五 洛杉磯到芝加哥 精品店到五金店 搶劫遍地開花
泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它

泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它