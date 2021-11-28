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加拿大發現2人確診Omicron 從奈及利亞入境

南非醫師：Omicron早期症狀「輕微」不會失去味覺

編譯季晶晶／綜合報導
嚴防Omicron變種病毒，以色列下令鎖國，禁止所有外籍人士入境。（歐新社）
嚴防Omicron變種病毒，以色列下令鎖國，禁止所有外籍人士入境。（歐新社）

第一個對Omicorn新冠變種病毒發出警報的南非醫師透露，患者出現「異常」症狀。

每日郵報報導，在南非首都普利托利亞開診所並擔任南非醫學協會主席的女醫師Angelique Coetzee說，她在本月稍早最先注意到新冠肺炎患者出現系列奇怪症狀。她說，沒有一個Omicron患者有嗅覺喪失的症狀，而是感覺強烈疲勞和脈搏跳動偏快。

她在11月18日治療新冠檢測呈陽性、全感到極度疲勞的一家四口後，通知南非疫苗諮詢委員會。她說，她觀察到的新症狀「輕微」，她所治療的患者都恢復良好，但她擔心這種變種病毒會對老年人構成更大的危險。

Omicron可能比以前的變種病毒更具傳染性，引發再感染的風險也更高，全球許多國家已迅速升級防疫措施，嚴陣以待，但兩者都還沒有證據證實。根據華爾街日報，科學家和醫療專家說，目前對Omicron所知甚少。

繼英國、德國、比利時、以色列和義大利在內多國之後，澳洲、荷蘭和奧地利也發現Omicron病例。以色列特別嚴格，已下令鎖國，禁止所有外籍人士入境，內閣並投票允許國家安全局重新啟用手機定位技術追蹤Omicron相關病例。澳洲限制來自一些非洲國家的部分旅客。英國重新要求民眾戴起口罩，旅客則需接受PCR檢測。美國紐約州的州長周末宣布緊急狀態，以因應可能的病例激增。

Omicron 南非 變種病毒

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