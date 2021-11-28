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Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

全球日增56萬確診 歐亞非重災 印度恢復國際航班恐生變

編譯中心／綜合27日電

全球新冠肺炎疫情本周持續升溫，尤其在歐洲與亞洲，加上近日在南非發現新的變異株Omicron，恐是非洲近來染疫人數翻倍的原因，讓世界防疫情勢面臨嚴峻挑戰。

中央社報導，根據法新社截至昨日統計，全球每日新增染疫數連續第2周增加9%，來到56萬4394例。感染人數已連續第6周增加。世界貿易組織（WTO）原本預定11月30日至12月3日在瑞士日內瓦總部舉行4年來規模最大集會部長級會議，但受到Omicron影響，在最後一刻決定延期。

南韓截至27日凌晨零時，境內確診新增4068例，再度突破4000大關，自疫情爆發以來累計確診攀升至43萬6968例；單日病歿人數也從原先的10多例激增至26日的52例，創下新高紀錄，累計死亡達3492人。據南韓中央防疫對策本部統計，南韓9月COVID-19單日病歿人數多在個位數，10月約在10例上下；但隨著11月鬆綁部分防疫規定，確診人數快速增加，病歿人數也隨之激增。

另外，印度民航部（MoCA）26日晚間剛宣布，自12月15日起恢復往來印度的國際商業航班營運，復航程度將視各國COVID-19疫情等級而定；印度總理莫迪（Narendra Modi）今天表示，新變異株Omicron考量下，官員應重新檢討海關和旅遊相關規定。路透報導，印度這週通報1年半以來最少的新增確診，一來是拜疫苗接種之賜，另方面是境內人口有很大一部分先前都已染疫而有了抗體。

非洲出現新的變異株引發全球關注，不過WHO表示，可能需要好幾周才能知道新的變異株是否毒性更強或傳染力更高。受到南非數據大幅上調的影響，非洲大陸本周的新增染疫人數翻倍。

而在世界其他地區，歐洲感染人數增加15%，亞洲14%，大洋洲9%，拉丁美洲和加勒比海地區則是2%；只有美加地區（-12%）和中東（-4%）的病例數下降。

然而，確診病例數僅反映實際感染人數的一小部分，不同國家的計算方法和篩檢程度大不相同。

英國維康桑格研究院新冠基因學計畫負責人巴瑞特表示，這次Omicron變異株很快就被南非測得並對外公布，為世界爭取到更多時間應變，比當初Delta很晚才被世人弄清的情況好很多。

巴瑞特說：「他們發現這個最新變種、意識到問題並極快周知世界。反觀今年初印度遭一波恐怖疫情席捲時，卻花了很多星期後才弄清是怎麼一回事，但Delta變異株早已擴散至世界各地。」

疫情 印度 防疫

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