歐確診飆高 義人開新冠派對蓄意染疫 捷克取消聖誕市集

義大利民眾日前在杜林集會「反綠色通行證」。（歐新社）

歐洲新冠疫情持續升溫，多國進一步收緊防疫 限制措施冀遏止疫情。捷克單日確診個案再創新高，取消聖誕市集；荷蘭非必要商店每天提早在下午5時關門；葡萄牙要求民眾下月起室內戴口罩；不願打疫苗 的義大利 人竟舉辦「新冠派對」，試圖染疫後產生免疫。

捷克25日新增逾2.7萬宗確診，創爆發疫情以來新高，當局宣布實施為期30天的緊急狀態，下令酒吧等場所在晚上10時關門，並禁止舉行聖誕市集，文化和體育活動上限為1000人。根據Our World In Data統計，過去一周捷克單日平均每100萬人有1516宗病例，排名全球第3高，僅次鄰國斯洛伐克和奧地利。

斯洛伐克再度實施局部封城，首都布拉提斯拉瓦25日街頭空盪盪。（歐新社）

斯洛伐克由於新增確診驟增，當局25日再度實施局部封城，餐廳和非必要商店須關閉，未來兩周公眾每日大部分時間須禁足，僅凌晨1時至5時可外出，首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）街頭空盪盪。

另外，荷蘭面臨嚴重病床短缺，確診人數創新高，總理呂特（Mark Rutte）26日宣布收緊部分措施，包括限酒店、餐廳和非必要商店每日下午5時關門。當局正為可能再次爆發的反防疫示威做準備。

疫苗接種率高的葡萄牙，亦因確診個案急增而重新收緊限制。葡萄牙總理科斯塔25日宣布，將從下月1日起重返「災難狀態」，重新收緊防疫措施，民眾在室內場所須佩戴口罩，進入餐廳、戲院和酒店等場所亦須出示接種疫苗或確診後康復的證明，至於所有乘搭飛機入境的旅客，也要出示陰性檢測證明，但目前無意再度封城。

義大利實施嚴格防疫措施，須持有20日證明已接種疫苗、過去6個月內曾染疫康復，又或過去48小時內的新冠檢測呈陰性，出示通行證後方可進入工作或公共場所。但義大利仍有許多人不願打疫苗，他們異想天開舉辦「新冠派對」，在派對上試圖擁抱、親吻然後吸入病毒，目的就是能在染疫後產生免疫，以獲得「綠色通行證」，反疫苗的父母也讓孩子參加這類新冠派對。然而情況並不如他們所想，許多感染者先後被送進醫院，包括一名兒童，上周甚至有一名55歲男子在參加派對後確診死亡。