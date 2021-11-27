南韓首都圈 逾千確診者等不到病床

韓國首爾民眾排隊接受新冠檢測。（美聯社）

自11月1日啟動「與病毒共存」策略首階段以來，南韓 新冠疫情 不斷惡化，26日通報再增近4000宗確診病例。而在「重災區」首都圈，等待安排病床的新冠患者已經突破1000人。

據韓聯社引述南韓中央防疫 對策本部26日通報，截至當天零時，全境新增確診病例3901宗，連續兩天維持在逼近4000宗水準。在3882宗社區感染病例中，首都圈占據3099宗，占比高達79.8%。目前，南韓出現4宗接種過疫苗加強劑後確診的「突破性感染病例」，在8.2萬加強劑接種者中僅占0.005%。此外，南韓當天新增死亡病例39宗，現有重症患者達到617宗。

保健福祉部中央應急處置本部26日表示，截至當天零時，首都圈等待安排病床的確診患者首次突破千人，達到1310人。截至25日下午5時，首都圈新冠重症病床使用率達84.5%，重症病床僅剩108張，全國新冠重症病床使用率為72.8%。

國務總理金富謙24日指出，22日首次發表的疫情形勢風險報告顯示，首都圈以外的地區均為疫情「高風險」地區，首都圈則為「非常高風險」地區。

單從首都圈來看，隨時都有可能考慮啟動應急計畫。青瓦台26日表示，總統文在寅29日將親自主持檢討會議，決定後續防疫措施。