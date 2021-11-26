德逾10萬人染疫亡 新政府將組應對小組

德國染疫病故人數突破10萬。(歐新社)

德國25日宣布新冠新增確診和死亡病例均破紀錄，病故總人數破10萬名。準備接替總理梅克爾政權的新政府宣布，採取籌組應對小組等政策以控制疫情 。

德國在稍早疫情爆發時，防疫表現優於其他許多歐洲國家，但近來疫情復發，加護病房床位被迅速占滿。

這個歐洲最大經濟體過去24小時新增351人病故，創單日新高，累計染疫病故人數達10萬119人；染疫人數再添7萬5961人，累計超過557萬起確診病例。此外，一直拒打疫苗 的德甲拜仁球星基米希也確診。

根據隸屬德國聯邦衛生部的羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）數據，過去7天的發病率也創下新高，來到每10萬人就有419.7起新增病例。

可望接任總理的蕭茲（Olaf Scholz）24日展現新政府的政策藍圖，宣布了控制第4波疫情的新措施，包括組成疫情應對小組，以及提撥10億歐元作為獎金，慰勞忙到分身乏術的第一線醫護人員。然而這些措施和上周所宣布限制全國未接種者進入公眾場所的作法，被批評是杯水車薪且不夠即時。

法不封城 打追加劑及加強戴口罩

另據中央社引述法新社報導，法國衛生部長維宏宣布，為反擊新一波COVID-19疫情，本周末起將開放所有成年民眾接種疫苗追加劑；且明年1月中旬開始，已接種追加劑才能讓防疫通行證維持有效。在法國，若要進入餐廳、酒吧、健身房和其他一些公共場所，都必須出示這份通行證。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的政府打算利用的是其他方式，例如持續施壓民眾接種疫苗，以及加強戴口罩的規定。法國近幾個月因疫苗覆蓋率大增，已逐漸鬆綁口罩規定。