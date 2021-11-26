我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪影響幼苗 舊金山灣區聖誕樹「今年變貴了」

Sears、Kmart最後購物季？龍頭百貨不敵網購 終淡出

非洲6國紅色警戒：準「Nu變種病毒株」突襲聖誕節

轉角24小時
圖／路透
圖／路透

「在全球移動高峰期之前，新一支變種病毒株會否帶來『第N波突破性疫情』的災難？」英國政府25日夜間緊急宣布：由於新型變種病毒株B. 1.1.529的橫空出世，極有可能帶來超越Delta傳染率與突破疫苗防線的高度風險，因此自26日零時起，非洲南部6國——南非、波札那、納米比亞、辛巴威、賴索托、史瓦帝尼——將重新被列為最高警戒級別的「紅色名單國」，所有入境人士將強制隔離10天，所有南非直飛航班也將即刻停飛、直到英國政府重新完成「隔離設施布署」為止。

目前以色列也已緊急跟進戒備，WHO周五更將召集緊急會議，除了解南非疫情的猛爆實況外，也可能將這支引發高度緊張的B. 1.1.529，命名為下一支變種病毒株「Nu」。

截至11月26日清晨為止，南非與英國的傳染病學家都還沒能確認B. 1.1.529——這支「準Nu病毒」——確切的感染威力與殺傷力。世界僅知道這支變異株是在2021年11月被發現，第一起證實感染是在非洲南部的波札那共和國，之後在11月11日也於香港隔離旅館發現了「有南非旅遊史的感染個案」。

比Delta變異株更強

圖／美聯社
圖／美聯社

南非衛生部判斷：B. 1.1.529的入侵與擴散，很可能是大都會約翰尼斯堡在內的南非豪登省，近三周內新增確診與突破性感染病例「直線暴增」的背後主因。目前各國專家僅知道這隻變異「棘蛋白突變數很高」，傳染率有很高機率比Delta變異株更強，但這是否會對現行疫苗的防護力造成威脅？資料量不足的現在，世界還不能判斷。

英國政府25日深夜表示，有鑑於B. 1.1.529有造成極大威脅的未知風險，以南非、波札那為首的「非南6國」，將於26日0時起重新被列為疫情最高風險的「紅色名單」——從現在開始，所有從非洲南部入境英國、或有相關旅遊史的旅客，都必須接受強制隔離10日；同時，英國政府也緊急下達了「暫時禁航令」，要求所有往返南非的航班暫時入境直到本周日清晨，以此為各大機場的「紅色隔離動線」爭取重整布署的時間。

與此同時，中東國家以色列周四也跟進封鎖，宣布即日起全面停飛南非航線，除了禁止以色列公民出入南非外，過去10日內曾有非南6國旅遊史的非本國公民，也一概不准入境。

香港也通報確診案例

至於另一個也通報B. 1.1.529確診案例的香港，狀況則還沒有進一步升級——根據港府的說法，香港通報的B. 1.1.529病例目前有2案。第一案為一名36歲的印度籍男子，他在10月底入境南非，並在11月11日搭乘卡達航空，於多哈轉機後抵達香港。起初，該男的入境檢測顯示陰性，因此以一般旅客程序入住赤鱲角機場的富豪機場酒店隔離。不料，該男卻在隔離期間發病，過程中疑似又因為開門取餐時噴出口沫，造成「對門的隔離旅客」同遭感染。

港府強調，富豪機場酒店的其他房客目前都已完成緊急檢驗，除了前述兩例之外沒有其他人感染、或擴散出飯店隔離區的跡象。不過截至25日清晨為止，全世界已通報給WHO的B. 1.1.529證實病例總數只有11例，其中2例就發生在香港，雖然是境外移入即時封堵而沒有社區接觸，但在全球「人流移動高峰」的聖誕節－新年長假前夕，B. 1.1.529的威脅卻已讓世界各國顫慄不已。

圖／美聯社
圖／美聯社

B. 1.1.529的威脅之所以讓世界各國突然繃緊神經，主要的問題是在目前資料中，這支新型變異株的突變幅度較大，而且在波札那於11月11日確認第一起感染病例後，鄰近的南非也於同一期間出線新一波「突如其來的感染暴走」——短短兩周內，每日新增病例從100出頭，無端狂飆到每日1,300多例，極短時間的異常感染趨勢，也讓南非醫界響起了紅色警報。

在南非的地方資料裡，全國已知或可能的B. 1.1.529感染者，截至25日晚間為止是59例。但此一數字與港府前述的「全球11例」一樣都不甚準確，這是因為新型變異株的發現時間尚短，各種檢測、分析與判斷都還需要很長時間的比對與通報驗證，因此全球醫界大多認為：「這隻新變異株可能已在非洲南部擴散，並極可能是新一波猛爆性染疫潮的『背後主因』。」

像是《金融時報》報導引用南非醫療前線的說法資料，強調當前南非的疫情紅區，即是以約翰尼斯堡為主的豪登省——可在地方正全力「搶快分析中」的近1,200個新增樣本裡，

「恐怕超過90%的新增確診，都是染上B. 1.1.529這支新型變種病毒株。」

南非方面強調，在B. 1.1.529的確診病例裡，雖然出現了不少的「染疫痊癒自帶抗體者」與「完整接種疫苗者」；但就目前尚未完成統整與分析的資料來看，我們仍無法判斷新型變種能否有效突破現行主流疫苗的免疫防護——這是不僅是因為已證實的研究事實不足，也是因為非洲南部的HIV人口帶原率極高，有數百萬國民都因愛滋病而免疫力不足，但以南非為首的第一劑COVID-19疫苗接種率，卻還不到總人口的30%。

簡言之，B. 1.1.529雖然極可能是非洲南部疫情快速增加的原因，但這樣的擴散與感染會否複製到其他地區？目前仍有極多不明。

歐洲疫情告急。 圖／美聯社
歐洲疫情告急。 圖／美聯社

歐洲深受第四波疫情焦慮

那麼英國與歐洲為何如此緊張呢？這一方面是因為當前的歐洲大陸，正因「Delta造成的第四波疫情海嘯」而極端焦慮。以英國為例，目前確診規模仍以每日新增4萬人感染；疫情更為嚴重的德國，更即將突破「每日感染8萬人」的恐怖大關——此一趨勢不僅持續在突破德國感染紀錄，各地重症死亡的每日數字，亦已進入「歐洲取得COVID-19疫苗」之後的死亡新高。

此外，正值盛夏的南非，也同樣以聖誕節－新年為全年最重要的消費長假，除了年節團圓的群聚感染恐會進一步擴散外，與英國關係緊密的歷史人際因素，也讓往返英國本土與非洲南部的「季節性返鄉客」大增。鑑此，英國政府才會決定「超前部屬」，以最高戒備來面對這火上加油的新型威脅。

在最壞的狀態下，B. 1.1.529的感染效率與殺傷力，恐怕會超越目前大流行的Delta株。若是新型病毒趁著年節假期「重新繁忙的空中交通」交叉擴散，那麼對全球疫情防線的破壞與衝擊，恐怕會對北半球、特別是歐美本就嚴峻的冬季疫情造成「加倍威脅」，所有的經濟復甦期待、解封回歸正常期待——在最極端的狀態下——也恐化為烏有，一夜回到解放前。

圖／美聯社
圖／美聯社

針對B. 1.1.529所帶來的不明威脅，WHO也已下令將在26日召開緊急應變會議——預計在會議上，ＷHO將正式授以B. 1.1.529希臘字母「Nu」之名，將之列為具威脅的下一支主流變異株。

不過在擔心非洲疫情擴散到全球各地的同時，WHO與各大成員國之間會否加快釋出疫苗供前線國家防疫？在長假與封鎖將至的現在，等到不耐煩的基層民眾又是否願意配合防堵Nu？屋漏偏逢連夜雨的「全球性防疫疲乏」與「下一波疫情恐慌焦慮」，也在感恩節、聖誕節與新年到來之際，為全球防疫投下令人煩躁而痛苦的又一記不安變數。

圖／美聯社
圖／美聯社

南非 疫情 英國

上一則

小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約

下一則

索羅門示威持續擴大 總理私宅遭縱火

延伸閱讀

香港拉警報 2入境旅客帶有「最新變種病毒」

香港拉警報 2入境旅客帶有「最新變種病毒」
道瓊期指跌逾360點 油價下跌 全球市場憂新病毒擴散

道瓊期指跌逾360點 油價下跌 全球市場憂新病毒擴散
歐盟建議施打世衛核准疫苗可入境旅行

歐盟建議施打世衛核准疫苗可入境旅行
27非法移民船難命喪英吉利海峽 英法互相甩鍋

27非法移民船難命喪英吉利海峽 英法互相甩鍋

熱門新聞

查理與黛妃1981年宣布訂婚後合影。美聯社

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

2021-11-25 10:34
一名曾在伊基克港工作的員工向《法新社》表示：「這些衣服來自全球各地，沒有被售往（首都）聖地亞哥或其他國家的衣服，最終都會滯留在免稅區，因為沒有人願意付關稅把它們帶走。」 (Getty Images)

二手衣的災難：智利沙漠「世界舊衣櫃」之山

2021-11-20 16:51
蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）。Getty Images

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究

2021-11-24 11:03
中國─東協建立對話關係30周年紀念峰會22日以視訊方式舉行，菲總統杜特蒂在會上譴責上周補給船遭中海警船以水砲攻擊的行為。新華社

罕見強硬…中砲襲菲船 杜特蒂中國東協峰會上公開譴責

2021-11-22 06:54
加拿大卑詩省一座穀倉16日遭到淹水，民眾用水上摩托車與船隻搶救受困的乳牛。（路透）

百年暴雨襲加拿大 溫哥華洪水封城 美國華盛頓也遇大雨

2021-11-18 09:40
美國情報機構今年春天發現，中國正在阿聯境內的哈里發港（如圖）境內秘密興建軍事基地。(路透)

中國在阿聯偷建軍事基地 美國發現後介入叫停

2021-11-19 22:50

超人氣

更多 >
加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首

加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首
洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧
誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡
不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周
鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」