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加拿大5到11歲兒童 開始接種輝瑞疫苗

中央社／蒙特婁24日綜合外電報導

加拿大今天仿效以色列和美國等少數國家的作法，開始為5到11歲兒童接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗

加拿大19日批准為5到11歲兒童施打輝瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗，今天在蒙特婁會議中心有數十名兒童參與此一年齡層的首次施打行動。

為了緩和兒童對針頭的恐懼，當局採取額外措施，比如在護理站的隔板貼上獨角獸或曲棍球員的貼紙，現場還有小狗供他們撫摸。

10歲的維克特（Victor）告訴法新社：「我沒有太過害怕，但是感到緊張。」一旁的母親則表示，由於家裡只有他尚未接種疫苗，使他產生了一種「自外於家人」的感覺。

蒙特婁衛生當局發言人歐貝（Jean-Nicolas Aube）說，自從政府對兒童接種放行後，魁北克省兒童預約施打人數便快速增加，這顯示大家的反應都很好。

魁北克省長雷哥（Francois Legault）今天早上高興地在推特（Twitter）指出，數小時內就有11萬5300人預約施打。

至於鄰近的安大略省，由於疫苗提早送達，少數兒童昨天就已在多倫多進行接種。加拿大人口最多的安大略省將於明天正式展開接種作業。

加拿大是全球COVID-19疫苗接種率最高的國家之一，12歲以上人口已有超過85%完整接種疫苗。

加拿大衛生署（Health Canada）今天也核准為18歲和18歲以上民眾施打嬌生（Johnson & Johnson）單劑疫苗。

疫苗 加拿大 魁北克

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