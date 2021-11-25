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歐洲疫情非常嚴重 世衛預警：明年3月恐逾200萬染疫亡

編譯中心／綜合24日電
德國染疫人數飆升，街頭上滿滿戴口罩的人潮。(美聯社)
德國染疫人數飆升，街頭上滿滿戴口罩的人潮。(美聯社)

世界衛生組織（WHO）指出，將時間推至明年3月、歐洲因新冠肺炎而死亡的總人數可能會超過200萬，並強調「疫情已成為該地區的第一大死因」。

「衛報」報導，WHO表示，目前死亡人數已上升至每天近4200人、是9月份的兩倍，而包括英國在內的歐洲地區累計死亡人數已超過 150 萬人，而且若按照目前趨勢，到明年3月1日歐洲地區的累計死亡人數將超過220萬。

WHO強調情況「非常嚴重」，並預測該地區53個國家中，有25個國家的醫療系統將面臨「高度或極端壓力」。

世界衛生組織指出，將時間推至明年3月、歐洲因新冠肺炎而死亡的總人數可能會超過20...
世界衛生組織指出，將時間推至明年3月、歐洲因新冠肺炎而死亡的總人數可能會超過200萬，並強調「疫情已成為該地區的第一大死因」。(Gettty Images)

報導稱，確診的大幅增加是由高度傳染性的Delta病毒株所導致，尤其是自夏季以來各國逐漸鬆綁戴口罩和保持社交距離等防疫措施，數據顯示歐洲地區只有48%的人在離家時戴上口罩。同時越來越多的民眾在入秋後聚集在室內、且多數人仍未接種疫苗，紛紛導致疫情加劇。

WHO表示疫苗是「預防嚴重疾病和死亡的重要工具」、「能挽救數10萬人的生命」，並呼籲各國政府採取更多措施，不過隨著越來越多的證據表明疫苗對感染和輕度疾病的保護作用隨時間推移而下降，WHO敦促加強疫苗應該「優先保護最脆弱的人，包括免疫功能低下的人，以及60歲以上和前線醫療人員」。

德擬強制軍人接種 醫批政府缺領導力

此外，德國第4波疫情肆虐，24日新增6萬6884例確診，刷新單日最大增幅紀錄。感染病例不斷創新高也意味著醫療體系面臨更大壓力，國內呼籲考慮強制施打疫苗的聲浪日益高漲，當局23日表示，預期很快將強制軍人接種疫苗。

科隆聖安東尼醫院加護病房主任揚森斯（Uwe Janssens）在接受美聯社專訪時說：「沒人敢帶頭宣布不受歡迎的措施。缺乏領導力是德國陷入如此處境的原因。」

專家說，疫苗懷疑論者助長了德國疫情，該國染疫不治人數本周將突破10萬大關。和法國、義大利和西班牙等其他西歐國家相比，德國疫苗覆蓋率相對低，僅有68%人口完整接種，被認為爆發COVID-19疫情危機的原因之一。

德國第4波疫情肆虐，國內呼籲考慮強制施打疫苗的聲浪日益高漲，當局表示，預期很快將...
德國第4波疫情肆虐，國內呼籲考慮強制施打疫苗的聲浪日益高漲，當局表示，預期很快將強制軍人接種疫苗。圖為德國法蘭克福的聖誕市集。(美聯社)

疫苗 疫情 WHO

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