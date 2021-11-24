法國總理確診 比利時總理出席同場活動 受累隔離

法國總理卡斯特克斯（左）驗出COVID-19陽性反應，他22日赴布魯塞爾，與比利時總理德克魯（右）共同主持一個向2016年布魯塞爾恐攻中罹難者致敬的獻花儀式。（歐新社）

法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）22日驗出新冠病毒陽性反應，將隔離10天，其間繼續工作。曾出席同場活動的比利時總理德克魯（Alexander De Croo）也隔離中，他今天表示已取消所有需面對面的活動，目前身體感覺良好。

卡斯特克斯22日赴布魯塞爾，與德克魯共同主持一個向2016年3月在布魯塞爾恐攻中罹難者致敬的獻花儀式，結果活動結束後數小時，卡斯特克斯被通知檢測 呈現陽性，影響比國多位高階官員必須隔離。

比利時媒體報導，比利時方面除德克魯外，另包括國防、外交、內政及司法部 長昨天也出席獻花儀式，因此五名高階官員現在都在自我隔離中；五人將在11月24日進行檢測，屆時才能知道是否有人確診。

其中德克魯今天在一場視訊會議 中表示，已經取消所有需面對面的活動，並重新安排議程，目前身體感覺良好。

比媒表示，比利時與法國本周在布魯塞爾舉行反恐雙邊會議，過去法國與比利時都曾發生嚴重的恐攻事件，而且有比利時籍公民涉及巴黎恐攻正接受審判，因此才在會議期間提出共同為恐攻罹難者致敬的想法。

而法國總理辦公室昨天說，卡斯特克斯是在得知女兒驗出病毒陽性反應後，「立即接受了核酸（PCR）檢測」，結果證實也感染。