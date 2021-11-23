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紐西蘭放棄清零 奧克蘭12月解封 澳洲疫情好轉放寬入境

編譯中心／綜合22日電
紐西蘭不再執著於疫情「清零」，最大城市奧克蘭下月初將結束長達3個半月的封城。奧克蘭一間超市店面張貼防疫告示。（路透）
紐西蘭不再執著於疫情「清零」，最大城市奧克蘭下月初將結束長達3個半月的封城。奧克蘭一間超市店面張貼防疫告示。（路透）

紐西蘭總理阿爾登今天宣布，不再執著於疫情「清零」，將於下月初結束最大城市奧克蘭長達3個半月的封城。澳洲當局也宣布，12月1日起將准許持有合法簽證且完整接種疫苗者入境，毋須另外申請旅行豁免令。日本東京都今天新增確診6例，創今年以來新低。

阿爾登表示，從12月2日晚上11時59分起，紐西蘭將採取新的防疫措施。阿爾登一開始的計畫是，在紐國疫苗覆蓋率達90%時實施新措施。但儘管目前覆蓋率約83%，她仍將12月2日定為解封日。

在3種「號誌燈」系統下，綠燈表示幾乎沒有防疫限制，紅燈意味商業活動仍維持開放，但顧客必須施打疫苗和遵守社交距離規範。阿爾登說：「這兩個系統間的主要區別在於，酒吧、健身房和餐館等地方，很快就會需要疫苗通行證。」

她表示，奧克蘭一開始將被置於紅燈系統，官員仍在決定如何分類其他地區。奧克蘭目前與紐西蘭其他地區隔離，預計12月15日開放。

在澳洲，雪梨、墨爾本11月起向針對海外的澳洲公民與永久居民敞開國門。12月1日起將擴大規模，允許接種過疫苗的學生、持商務簽證者和難民入境，也歡迎接種過疫苗的日本和南韓旅客入境。

澳洲財長佛萊登柏格說：「安全地向技術移民及外國學生重開國界，有助解決勞動力當局與新加坡的旅遊泡泡生效後，一批大學國際留學生昨天透過此途徑，睽違近兩年後重返澳洲。

澳洲今天新增1029例確診，大多在維多利亞省，新南威爾斯省新增180例，其他地區則為零確診或零星個案。

另據NHK報導，今天東京新增6例確診、1例死亡；確診比上周同日減少1例，創今年新低，且連續37天新增不到50例。另外，京都府與兵庫縣都時隔500多天來首度清零。

澳洲 疫苗 奧克蘭

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