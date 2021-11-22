歐洲多國反防疫暴動 比利時警被丟爆竹 荷蘭4人中槍

荷蘭境內多個城市已連續兩晚不平靜，海牙警方21日晚間指控示威民眾縱火焚燒單車。(歐新社)

歐洲近來疫情 狂飆，不少國家祭出更嚴格的防疫 限制措施，甚至是針對未接種者，引發民眾不滿。荷蘭和比利時抗疫防疫措施民眾今天在街頭與警方爆發衝突；加勒比海法國屬地瓜德羅普，則是已連續3晚發生不滿防疫措施而引起的暴動與劫掠。

路透報導，瓜德羅普的暴動已造成38人被逮捕，因他們砸毀商店並縱火燒車。4家藥房被搗毀，並有數輛汽車起火燃燒，抗議民眾還設置路障阻止維安部隊推進，員警與撲滅火勢的消防隊員也遭槍擊。法國警方將在今天調派特種警察前往當地恢復當地秩序。法國政府發言人艾塔爾表示：「當前的情勢無法接受也不能容忍。」

在比利時首都布魯塞爾，約3.5萬民眾走上街頭參與示威抗爭，起初還算平和，隨後與警方爆發衝突。路透報導，在歐盟執委會總部前的交通要道，警方以強力水柱與催淚瓦斯為掩護推進，而身穿黑色帽T的抗議民眾朝員警丟石塊。也有抗議民眾丟煙霧彈與爆竹，不過警方表示，隨後情勢已逐漸緩和。

而在荷蘭，也有多個城市已連續兩晚不平靜，警方表示今天逮捕數十人。鹿特丹自19日晚間爆發抗議防疫管制的「暴亂狂歡」（orgy of violence），檢方說，期間警方被迫開槍，4名民眾中彈。

海牙警方21日晚指控示威民眾縱火焚燒單車，並破壞市中心停放單車的電子停車柱。警方發表聲明說：「民眾朝警方丟大批的爆竹，並從屋頂丟石塊。」員警則以強力水柱撲滅火勢，總共19人因襲警等罪名被捕。

暴動期間5名員警受傷，一輛載運病患的救護車，行經衝突地點車窗被石塊砸碎。

另外在德國，新冠疫苗 接種進度跟不上新增病例的步伐。聯邦政府旅遊事務負責人巴萊斯21日說，日益惡化的疫情意味著疫苗接種強制令將不可避免。奧地利將於明年2月實施疫苗強制令，德國也在討論此議題。

根據德媒報導，巴萊斯表示，一開始未正確看待強制接種令是個錯誤。他指出，包括商店與餐飲業在內所有行業均身處危機，面臨巨大的生存恐懼，但民眾卻不接種疫苗，這「在政治上已經不再合理」。