催俄羅斯民眾接種疫苗 普亭稱已打第3劑「無痛」

俄國總統普亭向國人大力推銷國產疫苗Sputnik V。（路透）

俄羅斯正竭力遏止再度蔓延的疫情，總統普亭今天表示已接種第3劑疫苗 。在英國 ，當局敦促40歲以上國人在聖誕節前接種加強針，以提高保護力。

中央社引述法新社報導，普亭在電視台發表談話：「兩小時前我已注射第3劑。」並向觀眾保證，他施打的追加劑、衛星-V疫苗（Sputnik V）無痛。

根據統計疫情數據的Gogov網站，雖然俄羅斯生產多款自製疫苗，完整接種的民眾只占總人口36.7%。普亭向來聲稱反對全面強制接種，不過他支持針對若干地區的特定民眾施打疫苗。

英國20日新增4萬941例確診，連續第三天新增確診超過4萬例，過去七天累計新增確診超過28萬例。

倫敦著名購物街攝政街的行人20日經過一個手部酒精消毒裝置，裝置上寫著「平安」。（路透）

英國衛生大臣賈維德說，首相府「很遺憾地看到歐洲部分地區確診數激增，要防止英國出現類似情況，我們能做的最重要事情是打疫苗」。他表示：「打加強針是確保你和你所愛的人今年冬天安全的最好方法，也能減輕英國國民保健署的壓力。」

世衛歐洲區域主任克魯格說，預計歐洲在明年3月前會新增50多萬人因新冠肺炎死亡。

另據新加坡聯合早報報導，德國 20日新增6萬3924例確診，連續第四天單日確診破5萬。德國疾管單位羅伯特科赫研究所呼籲，若德國無法盡力避免大型活動和聚會等人群聚集場合，及確保夠多人接種疫苗，恐爆發第五波疫情。

牛津大學「用數據看世界」網站數據顯示，截至19日，德國完整接種率約67%。