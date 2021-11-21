民怨沸騰爆流血衝突 歐洲多國加強防疫管制一次看

歐洲新冠再起多國祭出嚴苛防疫措施，比利時首都布魯塞爾，不滿防疫管制措施的民眾走上街頭並與警方爆發衝突。（Getty Images）

歐洲因疫情復熾加強管制，已引發各國民怨，比利時、荷蘭、到義大利都有民眾走上街頭，甚至爆發流血衝突。

荷蘭政府準備推行新冠通行證，但只允許完整接種疫苗 和染疫康復者，排除了檢測陰性者。 這政策引發荷蘭各地多起抗爭，民眾引火、丟擲石塊並施放煙火，警察則動員水柱驅散抗爭者，上周末為止一連兩夜的抗爭中，已有數十人被捕。

奧地利、荷蘭、德國 新冠肺炎病例激增，德國代理衛生部長 Jens Spahn 周末表示，不排除實施全面封鎖。奧地利則將在今天起開始全國封鎖。歐洲其他國家也準備陸續祭出管制措施。

在希臘，尚未接種疫苗者不得進入室內場合，包括餐廳、電影院 、博物館、健身房。60歲以上者的疫苗證明只有七個月的有效期，接下來必須再接種加強劑以維持疫苗的效力。

在斯洛伐克，總理 Eduard Heger宣布今天起對「未施打疫苗者」實施封鎖。

比利時首都布魯塞爾因抗議處處像戰場。（Getty Images）

比利時是疫苗接種率極高的歐洲國家，也因病例升高而再度實施管制。比利時接種率最高的西弗蘭德省，感染病例竟是全國之最。比利時政府上周擴大居家上班的規定，並加強對未接種疫苗者的限制。

在比利時首都布魯塞爾，大約3.5萬人走上街頭，遊行至歐洲聯盟總部，後來也引發警民衝突。

在奧地利，數萬人在首都維也納走上街頭，抗議政府對全國實施封鎖，還計畫強制施打疫苗。奧地利民眾今起必須在家工作，不准非必要外出採購，將實施至少到12月12日止。這個措施將在10天內再做評估。