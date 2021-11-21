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加拿大跟進美國 核准5-11歲接種輝瑞疫苗

編譯中心／綜合20日電

加拿大19日批准讓5到11歲孩童施打輝瑞疫苗，為全國學齡兒童全面接種疫苗鋪路。

路透報導，醫衛官員表示核准來的正是時候，因為加拿大5到11歲的新冠確診率，目前居所有年齡層之冠。這是加拿大第一支供孩童注射的新冠疫苗。官員數周來一直表示，有意批准讓5到11歲接種疫苗。

加拿大衛生署（Health Canada）在聲明中說：「透過全盤與獨立的科學檢視後，加拿大衛生署判定讓5到11歲兒童注射輝瑞/BNT疫苗，好處大於風險。」

供5到11歲孩童施打的疫苗仍是兩劑型，只不過每劑從成人劑量的30微克減為10微克。

加拿大總理杜魯多上月說，當局已與輝瑞簽署合約，一旦批准孩童接種，加拿大便可迅速獲得290萬劑疫苗。

美國食品暨藥物管理局（FDA）10月29日已批准讓5到11歲孩童接種輝瑞疫苗，也是美國第一支供兒童施打的新冠疫苗。加拿大首席醫療顧問夏瑪表示，美國已有250萬名孩童接種第一劑，目前尚無安全問題傳出。

加拿大衛生署表示，臨床試驗顯示5到11歲孩童接種輝瑞疫苗，預防感染的有效性達90.7%，且沒有嚴重副作用。

疫苗 加拿大 輝瑞

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