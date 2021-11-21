歐洲疫情再燒 「打不打疫苗」竟讓民眾對立、家庭失和

美聯社報導，儘管實施將近兩年的防疫管制，歐洲疫情卻再度加劇，也造成接種和沒接種疫苗的民眾陷入對立。圖為捷克的一名警官接種疫苗的畫面。（路透）

時序進入聖誕節，歐洲本該洋溢著親友相聚的歡愉氣氛，當前多國新冠肺炎確診病例卻驟增創紀錄，歐陸淪為全球疫情 重災區而；美聯社報導，新一波疫情造成接種和沒接種疫苗 的民眾陷入對立。

歐洲各國政府針對未施打疫苗民眾實施管制措施，期盼藉此提升疫苗接種率。奧地利19日訂定自明年2月1日起強制注射疫苗。在捷克，當局明訂從22日起，僅允許接種疫苗或是過去6個月染疫康復者，才能去餐廳及參加特定活動等。捷克19日新增2萬2936例確診，疫情以來新高。

斯洛伐克將從22日起，嚴禁未接種民眾進入所有販售非民生必需品的商店與購物中心，而且也不能參與任何公眾活動和集會，外出工作也必須一周篩檢兩次。斯洛伐克總理赫格把這些防疫 措施稱為「針對不打疫苗民眾的封城」。斯洛伐克僅45.3%完整接種疫苗，19日新增9171例確診，創下新高紀錄。根據牛津大學「數據看世界」統計，斯洛伐克平均7天每百萬人中新增1萬1500例確診，疫情可說是全球最嚴重。

不僅中歐和東歐國家，西歐富裕國家也恢復對民眾的防疫管制。德國總理梅克爾18日表示：「沒錯，的確要採取行動了。」由於疫苗接種率67.5%，德國正考慮對許多醫護人員強制注射疫苗。

南歐國家希臘，總理米佐塔基斯18日針對還沒打疫苗的國民，頒布多項防疫管制新規，即使經篩檢呈陰性反應，也不得進入包括酒吧、餐廳、電影院、劇場、博物館與健身房等公共場所。

不過歐洲各國針對民眾有沒有打疫苗，採取有差別防疫管制，歐洲議會公民、司法與內政委員會愛爾蘭籍議員戴利（Clare Daly）深感不滿，抨擊各國踐踏人權。此外，捷克首都布拉格本周約有1萬人集會，高喊「自由」，抗議當局針對未施打疫苗民眾頒布的防疫管制。

而英國倫敦政經學院教授葛勞夫則說：「沒有絕對的個人自由，有必要限制不打疫苗的自由，以確保其他人享有健康的自由。」

比利時魯汶大學教授及家醫科醫師舒恩馬克對此幾乎已司空見慣，「這已轉變為人與人之間的針鋒相對。」舒恩馬克說，曾目睹有名病患因害怕打疫苗，父母居然不讓這名患者進家門。