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巴西新增217人染疫不治 去年4月以來平均日增新低

中央社／巴西利亞20日綜合外電報導

巴西衛生部今天通報，過去24小時新增217人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不治，累計病故增至61萬2587例，排名全球第2高，僅次於美國

南美最大國家巴西今天新增8833人染疫，累計確診攀升至2201萬2150例，排名全球第3高，僅次於美國和印度。

巴西衛生部表示，70%符合資格人口已完整接種疫苗，90%已接種第一劑。衛生部今天展開與2100萬巴西人聯繫運動，他們尚未回來接種第2劑疫苗。大幅施打疫苗作業已讓染疫和死亡人數，降至去年疫情爆發以來未曾見到的低水準。

隨著疫苗施打進展，滾動式14日平均COVID-19死亡人數降至單日228死，是自2020年4月26日以來的最低紀錄。而今年4月疫情高峰期間，平均每日染疫死亡人數將近3000人。

曾遭疫苗重創的巴西第2大城里約熱內盧衛生當局表示，今天各市立醫院無任何一起新增染疫住院病例。市衛生當局表示，76.5%符合資格人口已完整接種疫苗。

墨西哥衛生部資料顯示，境內今天新增227人染疫不治，累計病故增至29萬2372例，排名全球第4高，僅次於美國、巴西和印度。此外，今天新增3306人染疫，累計確診攀升至386萬2137例。

疫苗 巴西 美國

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