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歐洲疫情急 各國下猛藥擬封殺不打疫苗者

編譯中心／綜合19日電
奧地利日前要求未打新冠疫苗者禁足，民眾排長龍等候接種。（Getty Images）
奧地利日前要求未打新冠疫苗者禁足，民眾排長龍等候接種。（Getty Images）

歐洲正經歷新一波疫情，多個國家開始封殺不打疫苗者，讓他們生活備受限制，盼藉此逼這些人打疫苗遏止疫情。繼奧地利成為西歐第一個國家宣布將於22日再度實施全國封城以遏止疫情蔓延後，德國也揚言不排除跟進。

德國18日新增6萬5371宗確診，為疫情爆發以來首度突破6萬。德國聯邦國會今天通過一項法案，其中一項措施為只有打過疫苗、染疫痊癒或篩檢陰性的人才能搭乘大眾運輸或進公司上班，拒絕接種疫苗的人也會愈來愈被咖啡館、理髮店拒於門外。預計全國16個邦都會通過這項措施。

德國衛生部長史巴恩今天表示，全國已因此陷入緊急狀態，他呼籲全體民眾減少社交接觸，並警告光靠打疫苗無法減少確診病例。當記者詢問史巴恩，德國是否不考慮實施類似奧地利的全面封城，他回答：「即使這樣的說法可能引發新的恐慌，但是我們目前處境無法排除任何可能性。」

法國和義大利是允許持健康通行證的人進入咖啡館、博物館和健身房等室內場所，有通行證代表已接種疫苗、已染疫康復或者病毒篩檢陰性。然而有報導指出，兩國在考慮進一步限縮，僅允許打過疫苗者進入前述場所。

自疫情爆發以來，捷克染疫人數屢創新高。政府宣布自22日起，未持疫苗接種卡或染疫痊癒證明的人，不得進入餐館、酒吧和美髮沙龍，也不得參加大型活動。

紐約時報報導，希臘總理米佐塔基斯今天宣布，將對未接種疫苗的族群實施額外限制，以防止感染人數飆升。

米佐塔基斯在電視演說表示，自22日起會有更多室內場所僅限打過疫苗者入內，對於未接種疫苗的人來說，光持陰性篩檢證明已不足以進入電影院、劇院、博物館和健身房。希臘於9月中實施的防疫限制已禁止未接種疫苗者進入咖啡館和餐廳等，如今還要擴大範圍。

另外，比利時恢復在家工作，並將強制配戴口罩的年齡層下修至10歲。

比利時政府為對抗疫情將在2022年1月實施醫護人員強制接種疫苗，過渡期為期三個月至4月1日，若醫護人員仍未接種疫苗將會失業。但此措施引發布魯塞爾首都醫護人員反對，醫護工會今天表示擬發動罷工。

疫苗 疫情 德國

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