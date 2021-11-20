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荷蘭反防疫示威變調 警察鳴槍示警釀2傷

中央社／鹿特丹19日電
荷蘭民眾19日抗議政府再祭防疫限制措施，在鹿特丹街頭示威演成暴動，滋事者縱火焚燒警車並丟擲石塊，警方鳴槍示警下，造成至少兩人受傷。（歐新社）
荷蘭民眾19日抗議政府再祭防疫限制措施，在鹿特丹街頭示威演成暴動，滋事者縱火焚燒警車並丟擲石塊，警方鳴槍示警下，造成至少兩人受傷。（歐新社）

荷蘭民眾抗議政府再祭防疫限制措施，今天鹿特丹（Rotterdam）街頭示威演成暴動，滋事者縱火焚燒警車並丟擲石塊，警方鳴槍示警下，造成至少兩人受傷。

荷蘭13日起對餐廳、商店和運動活動等，實施至少三周的冬季防疫措施，成為第一個再祭部分封鎖令的西歐國家。

政府也計畫對未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的民眾採取限制行動，不准出入一些場所，民眾因而走上街頭抗議，進而發生暴亂。

在鹿特丹市區一條主要商店街上，夜晚暴動中，警方逮捕了數十人；事件中總共七人受傷，包括警察在內。

鹿特丹市長阿布塔勒（Ahmed Aboutaleb）描述這是一場「醉酒狂歡鬧事的暴力」，而在最後警方覺得有必要用槍自衛。

警方聲明指出，示威活動從庫爾辛格街（Coolsingel）開始，到最後演成暴動，有幾個地方被縱火焚燒、燃放鞭炮，警方則開了數槍警告。

警方說，有人因警察鳴槍示警而受傷，但未詳說受傷人數；荷蘭廣播基金會（NOS）則報導有兩人因鳴槍受傷。

荷蘭媒體報導，有數百名抗議民眾高喊要「自由」等口號，之後向警察與消防員丟石頭，也縱火焚燒數輛電動摩托車。

法新社記者說，目前情況大致已平靜下來，但現場一片凌亂，一部被燒毀的警車還在冒煙，還有數十輛腳踏車被搗毀。

跟歐洲其餘地方一樣，人口約有1741萬人的荷蘭近日確診病例攀升，今天通報新增逾2萬1000例。根據世界實時統計數據Worldometer網站數據，荷蘭境內累計239萬9849人確診、1萬8900人染疫不治。

警察 縱火 防疫

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