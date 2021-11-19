濫用抗生素治新冠 專家：恐養出「超級細菌」更難對付

專家警告，疫情期間，過度使用抗生素與其他抗細菌藥物會導致抗藥性。(路透資料照片)

數十年來，專家不斷警告，濫用抗生素將導致細菌變得更難對付。泛美衛生組織（PAHO）17日發出警告，在新冠疫情 大流行期間，過度使用抗生素及其他抗細菌藥物，將會使細菌產生抗藥性，並讓抗生素將失去效用。世界衛生組織（WHO）也將抗生素抗藥性列為「對全球衛生、糧食安全與發展的最大威脅之一」。

路透報導，PAHO表示，包含阿根廷、烏拉圭、厄瓜多、瓜地馬拉與巴拉圭在內的幾個美洲國家的抗藥性感染病例出現激增趨勢，可能是導致新冠患者死亡率上升的主因之一。PAHO主任埃蒂安（Carissa Etienne）表示，「我們發現抗微生物劑（antimicrobials）增加到前所未有的高使用量，可能會帶來嚴重後果，無法治療常見的感染症狀。」

埃蒂安表示，儘管有研究證據顯示，抗微生物劑對新冠患者並無幫助且副作用較大，但伊維菌素（ivermectin，常用於治療寄生蟲）與氯化奎寧（chloroquine，常用於治療瘧疾）等藥物在疫情中仍常被使用。報導稱，巴西極右翼總統波索納洛 （Jair Bolsonaro）就曾提倡用這兩種藥物治療新冠病患。

中央社引述法新社報導，微生物學家萊斯特林也稱：「我們看到的多數抗藥性案例，尤其是傳播快速且危險性高的案例，都是這種轉移抗藥性的能力所造成。」

正因如此，抗生素對抗感染的效果變得越來越差。

已開發國家約自20年前開始警告使用抗生素治療季節性流感的危險性。這種疾病是由病毒、而非細菌所引起。到了2010年左右，在富裕國家，人類使用抗生素的狀況趨於穩定，但隨著藥物取得的方便性提升，抗生素在發展中國 家也變得越來越常見。

人類面臨的最大風險，就是可能感染現有抗生素無法治療的細菌。醫療院所可能出現高抗藥性的「超級細菌」，這是一個非常令人擔憂的嚴重問題。

路透報導，長期以來過度使用抗生素的問題，會因為新冠肺炎大流行而加劇，埃蒂安認為，如同開發出新冠疫苗，未來也需要承諾並合作開發新的、可負擔的抗生素。