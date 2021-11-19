才喊與病毒共存 南韓突升溫 接種率近9成仍突破感染

在疫情威脅下，南韓有超過50萬考生應試。圖為首爾一所高中的考生進入考場。(美聯社)

在新冠肺炎疫情 「停不了」的情況下，多國開始改用「與病毒共存」策略，一邊放寬抗疫措施、開放邊境，一邊希望通過疫苗 壓低染疫數字，南韓 正是其中之一，但該國也面臨新增病例數字創新高、重症病床使用率升的問題，令抗疫策略備受考驗。

香港01報導，南韓自11月起推行「與病毒共存」策略，但隨後新增確診數字不斷上升，18日公布單日新增3292宗病例，創疫情以來新高。不斷增加的感染人數引起衛生官員的擔憂。南韓疾病管理廳表示，若病例數字繼續上升，南韓將會停止進一步的解封措施。

據中央日報報導，當地危重症患者數量持續上升，逾八成是60歲以上長者，截至11月13日，首都圈重症病床的使用率已達到74.2%，接近觸發緊急計畫的「熔斷」75%標準。當地專門接收新冠病人的醫院出現飽和情況，也導致部分確診者無法到這些定點醫院隔離及治療，造成一些療養醫院爆發集體感染。

南韓全國已有78.5%人口完成接種兩劑疫苗，但隨著變種病毒肆虐，出現不少「突破感染」的個案，南韓政府已決定加快推動年長民眾施打第三針疫苗，目的是阻止患病及重症人數增加，盼推低死亡率。

此外，18日也南韓2022學年大學修學能力考試（高考）日，全國超過50萬考生應試。韓聯社報導，這是疫情下南韓迎來的第二次高考，所有考生進考場前需測量體溫並確認有無疑似症狀，考試全程必須佩戴口罩，考試當天體溫超過攝氏37.5度症狀的考生將被安排至單獨的教室應試。