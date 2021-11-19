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歐洲疫情再飆 德單日增6.5萬例 俄病歿創新高 奧擬封城

編譯中心╱綜合18日電
德國疫情來勢洶洶，日增6萬5371確診。圖為民眾在法蘭克福展覽中心排隊接種疫苗。(歐新社)
德國疫情來勢洶洶，日增6萬5371確診。圖為民眾在法蘭克福展覽中心排隊接種疫苗。(歐新社)

即使疫苗施打率上升，歐洲疫情仍止不住爆發。世界衛生組織指歐洲上周的死亡個案，比之前一周增加5%，是全球唯一死亡人數增加的地區，個案增長最多的是德國、俄羅斯及英國。比利時、奧地利、瑞典與捷克的疫情也來勢洶洶，法國則面臨第五波疫情。

德國之聲報導，德國18日再新增6萬5371宗確診，聯邦疾控機構魏勒所長強調，德國正出現新冠疫情的戲劇性發展，新增染疫病例急劇增加，實際單日新增病例至少要高出官方統計數的「兩倍或三倍」，「如果現在不採取反制措施，我們將度過一個非常糟糕的聖誕節。」他指出，所公布的統計數字早已未能反映染疫情況全貌，「對真實數字的紀錄日益不足。」

自疫情爆發以來，德國一直作為周邊國家的重要「後盾」，在必要時協助收治鄰國患者，但隨著近期住院人數不斷增加，德國醫療系統亦已經瀕臨「爆煲」，甚至由新冠患者接收國變為輸出國。在某些地方，中風患者和其他重病患者不得不等待2小時，才能得到一張重症監護床位。

中央社報導，俄羅斯防疫小組18日通報前一天染疫病歿人數為1251人，創下2020年3月首波疫情以來新高，連續第2天創新高；單日新增染疫病例達3萬7374起，不過比11月6日創下的新高紀錄4萬1335例滑降。

奧地利染疫病例持續攀升，18日通報新增確診病例1萬5145起，首次超越1萬5000起，地方政府準備實施全面封城措施。

隨著時序邁入冬季，氣候寒冷，歐洲病例飆升，促使政府重新實施不受歡迎的封城措施。荷蘭已實施適用全體國民的部分封城措施，但奧地利不打算對已接種疫苗者實施額外的防疫限制。

奧地利境內9邦中疫情最嚴重的是北奧地利邦和隔壁的薩爾斯堡邦。北奧地利邦保守派邦長史戴爾勒18日表示，倘若中央政府不實施全國性封城，北奧地利邦政府將會實施。

疫情 德國 封城

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