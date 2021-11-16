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英國研發「貼片疫苗」將人體實驗 效用可望達數十年

編譯張君堯／綜合15日電
英國公司「Emergex」將展開第二代新冠疫苗的臨床試驗：一種易於使用的皮膚貼片，它利用T細胞殺死受感染細胞，並可以提供比當前疫苗更持久的免疫力。（取材自Latch Medical官網）
英國公司「Emergex」將展開第二代新冠疫苗的臨床試驗：一種易於使用的皮膚貼片，它利用T細胞殺死受感染細胞，並可以提供比當前疫苗更持久的免疫力。（取材自Latch Medical官網）

英國公司「Emergex」將展開第二代新冠疫苗的臨床試驗：一種易於使用的皮膚貼片，利用T細胞殺死受感染細胞，並可以提供比當前疫苗更持久的免疫力

衛報報導，在感染後疫苗會啟動T細胞以迅速從體內清除受感染細胞，從而防止病毒複製和疾病，雖然當前的新冠疫苗產生的抗體會沾附在病毒上並阻止其感染細胞，但T細胞能進一步發現並摧毀受感染細胞，其他疫苗如輝瑞BNT和AZ疫苗也會產生T細胞反應、但程度較輕。

成立於2016年的Emergex公司旨在開發T細胞疫苗，目前已獲得瑞士藥品監管機構批准，可以進行初步人體試驗，從明年1月3日開始將有26人接受高劑量和低劑量的實驗疫苗，該試驗的中期結果預計將在明年6月份公布。

Emergex這款疫苗最終將以「拇指大小的皮膚貼片」的形式推出，貼片上的微針會在幾秒內釋放針頭；而且與其他需存放在低溫環境中的疫苗不同，它可以在室溫下保存長達3個月。

當前的新冠疫苗主要引發抗體反應，該反應會隨著時間推移而減弱，意味著人們需注射加強疫苗以保持對病毒的保護力，不過Emergex疫苗的作用不同，它可以快速殺死受感染的細胞。

Emergex首席商務長科恩（Robin Cohen）表示：「它可以提供更持久的免疫力、可能持續幾十年，還可以更好地對抗病毒突變」，不過Emergex疫苗最早要到2025年才能上市，這是疫苗開發的一般時間框架。

疫苗 免疫力 低溫

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