沒打疫苗不能喝 俄國擬實施「出示接種證明」才能買酒

對於俄羅斯尚未接種疫苗的人來說，未來「買酒」的難度恐怕將大幅上升，因為當局近日正針對一項需提供接種疫苗證明才能購買酒精的新措施進行討論。（歐新社）

對於俄羅斯 尚未接種疫苗 的人來說，未來「買酒」的難度恐怕將大幅上升，因為當局近日正針對一項需提供接種疫苗證明才能購買酒精的新措施進行討論。

每日郵報報導，俄羅斯斯維爾德洛夫斯克州（Sverdlovskaya oblast）有個旨在停止疫情 傳播而成立的專案小組，其成員近期正考慮禁止向無法出示QR碼來證明已接種疫苗的人出售酒精。

在地方當局這項新措施中，民眾未來購買酒精前可能須先證明自己已經接種疫苗。農工綜合產業區域部長巴戈特列夫（Artyom Bakhterev）表示對此事有所耳聞，且「準備在下一次會議上與同事和專家討論這項措施的可行性」。

據悉，這項倡議最初是當地一間餐廳老闆的主意，他先在自己的Instagram上提出這個想法，並強調如此一來可以「鼓勵人們接種疫苗以及減少飲酒」。

自上月18日以來，俄羅斯許多地區都採取防疫措施，公共場所現在只對接種完疫苗、新冠篩檢呈陰性或近期從新冠肺炎中康復的人開放。此外，部分地區還宣布對60歲以上的民眾進行強制疫苗接種。

路透社報導，截至10月中旬，1.44億俄羅斯人中只有約4800萬人完全接種疫苗、5100萬人接種一劑疫苗。俄羅斯同時還是目前全球單日平均死亡人數最多的國家。