俄國疫歿新高、確診逾900萬例 奧地利未接種者禁足10天

俄羅斯感染新冠肺炎單日病歿人數再創新高，奧地利15日起將對未施打疫苗 民眾實施10天居家管制；德國 繼今年7月解除居家遠距上班後，目前正著手立法擬再度實施這項規定。

俄國單日確診和病逝的人數在9月中激增，過去一周情況趨於平緩。不過13日通報1241人染疫死亡，又破紀錄。同日新增3萬9256例確診，確診總人數突破900萬大關，達到903萬。國會已提出兩項新防疫措施的法案，目標是在明年生效。法案將規定，除非民眾已完整接種或曾染疫已康復，或在醫學上無法接種，否則將不得進出許多公共場所，也不能搭乘國內線或國際線的火車、飛機。

奧地利確診人數創新高，總理查倫柏表示，15日起將對未施打疫苗民眾實施10天居家管制，違者可處500歐元（約572美元）罰款，拒絕出示接種或康復證明者則將處以3倍罰款。奧地利是第一個採取這類舉措的歐盟國家。

自10月中至今，德國確診與死亡病例暴增，14日通報的發生率更達創新高的10萬分之289。該國擬立法執行的居家遠距上班草案，若沒有到辦公室的「必要正當理由」，將強制要求德國雇主提供居家遠距上班的選項。而凡是到辦公室的員工，須出示接種或是經篩檢呈陰性結果的證明。

繼美國的前例之後，以色列14日同意5至11歲的孩童接種輝瑞疫苗。澳洲 快速成為COVID-19疫苗覆蓋率最高的國家之一，官員14日表示，澳洲可能在明年1月開始對12歲以下孩童施打疫苗。另據NHK報導，日本厚生勞動省規畫施打第3劑疫苗，目標對象為打完2劑疫苗後已過逾8個月，且為18歲以上願意打第3劑者。醫護人員下個月開始施打第3劑，高齡者明年1月開始接種。