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德國致力遏止確診驟增 擬立法再度實施遠距上班

中央社／法蘭克福14日綜合外電報導
德國為加緊遏止前所未見的COVID-19確診病例驟增潮，目前正著手立法擬再度實施居家遠距上班。Getty Images
德國為加緊遏止前所未見的COVID-19確診病例驟增潮，目前正著手立法擬再度實施居家遠距上班。Getty Images

德國為加緊遏止前所未見的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例驟增潮，目前正著手立法擬再度實施居家遠距上班。

法新社報導，德國是在今年7月解除居家遠距上班，不過當前這個位於歐洲的國家正面臨第4波疫情，打算再度實施這項規定。

自10月中至今，德國確診與死亡病例暴增，疫情加劇一般歸咎於德國的疫苗接種率僅略高於67%，顯見仍有許多民眾處於染疫的風險。

根據德國擬立法執行的居家遠距上班草案，若沒有到辦公室的「必要正當理由」，將強制要求德國雇主提供居家遠距上班的選項。

至於凡是到辦公室的員工，也將依規定出示他們接種疫苗或是經篩檢呈陰性結果的證明。

此外，當地媒體報導，德國政府也正在加緊制訂規範，若干場合及活動將限定准入資格，也就是僅限已接種疫苗或染疫復原，以及出示篩檢結果呈陰性的民眾。

可望籌組下屆德國政府的社會民主黨（Social Democrats）、綠黨（the Greens）與自由民主黨（FDP）正在密集磋商這項新的防疫措施。

三黨共同提案將交由聯邦議院（Bundestag）於18日同意，之後於隔天交由聯邦參議院（Bundesrat）批准。

德國 疫苗 疫情

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