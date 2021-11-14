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以色列同意5至11歲孩童 可接種BNT疫苗

中央社／耶路撒冷14日綜合外電報導
以色列同意，5至11歲的孩童可開始接種美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國BioNTech共同研發的抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。路透
以色列同意，5至11歲的孩童可開始接種美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國BioNTech共同研發的抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。路透

美國的前例之後，以色列今天同意，5至11歲的孩童可開始接種美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國BioNTech共同研發的抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗

法新社報導，以色列衛生部發聲明說：「衛生部長…授權5至11歲的孩童接種疫苗。」

由於以色列與輝瑞協議，這家美國藥廠提供數以百萬劑的BNT疫苗，以取得當地民眾施打成效的數據，因此以色列是去年最早使用這款疫苗展開施打行動的國家之一。

以色列總人口900萬，這項疫苗接種行動，使衛生當局得以對其中570萬人完整接種疫苗。

以色列12至17歲的青少年已開始接種，不過經由輝瑞的臨床試驗與以色列的專家小組建議，衛生當局決定降低可施打疫苗的年齡門檻。

根據使用BNT疫苗給孩童施打的臨床試驗結果，防止染疫的有效率達90.7%。

以色列衛生部說：「大多數專家相信，孩童接種疫苗的好處勝過接種的風險。」

除了以色列之外，目前拍板孩童也能接種疫苗的國家包括美國、阿拉伯聯合大公國、柬埔寨、哥倫比亞與古巴。其中美國也是使用BNT疫苗。

至於孩童開始接種疫苗的日期，以色列衛生部將在數日內宣布。

疫苗 以色列 美國

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