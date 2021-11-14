比利時等10國疫情緊張 歐盟列「非常高度擔憂」

比利時被歐盟列入最嚴重等級，已恢復戴口罩。（路透）

根據世衛（WHO）的資料，11月第一周全球新增310萬例確診，歐洲就占三分之二，染疫病故4.8萬人中一半在歐洲。歐洲疾病預防管制中心（ECDC）表示，歐盟27個會員國中，10國疫情 「非常令人高度擔憂」，並警告歐陸的疫情正在惡化，許多國家已制定或正考慮新的防疫 限制；其中荷蘭宣布實施全國性封鎖措施，成為歐洲推出疫苗 以來頭一個實施這類措施的國家。

紐時報導，WHO數據顯示，這波染疫病故以俄羅斯最多，烏克蘭與羅馬尼亞次之；新增確診最多者分別為俄國、英國、土耳其。根據歐盟本周的危機評估，列入最嚴重等級的10國包括比利時、保加利亞、克羅埃西亞、捷克、愛沙尼亞、希臘、匈牙利、荷蘭、波蘭與斯洛維尼亞。

荷蘭 封城3周

自從荷蘭政府在9月25日取消大部分防疫限制，短短不到兩個月病例數激增，昨天與今天都達到創紀錄的1萬6000多例單日新增確診，相較前一周呈33%增幅。

荷蘭13日起實施為期3周的局部封城，餐廳、酒吧、咖啡館得晚間8時前打烊，超市等民生所需商店也不能排除；非民生必需品商店則必須在晚間6時關閉。除非絕對必要，否則應在家工作，校園維持開放。體育賽事改採閉門方式不開放觀眾入場，民眾邀請到家中作客的客人不得超過4人，並恢復社交距離措施。

荷蘭從13日起實施為期3週的局部封城，餐廳、酒吧、咖啡館全都需晚間8時前打烊。（歐新社）

挪威 打加強針

挪威也表示，將在國內各地重新採取措施來遏制持續飆升的病例，像是授權城鎮使用健康通行證。挪威總理斯托爾在記者會宣布，擬為18歲以上成人接種第3劑加強針，但不會實施新的封鎖措施。挪威已於9月下旬全面解封。

奧地利總理查倫柏表示，針對仍未完整接種的民眾，政府可能會在14日決定實施行動限令。奧地利約65%人口完整接種疫苗，是敬陪末座的西歐國家之一；維也納市政府表示將開始為5歲幼兒接種疫苗，開歐盟之先。約翰霍普金斯大學數據顯示，奧地利過去7天有6萬7148人確診，創新高；薩爾斯堡和上奧地利邦為感染率最高的地區之一，當地已從8日開始對未接種疫苗的人設限，除採買民生必需品、運動或就醫等，不能出家門。

奧地利薩爾斯堡從8日開始對未接種疫苗的人設限。（Getty Images）

德國過去7天每10萬人新增感染人數的發生率，創新高，11日新增4萬8640例確診。政府將恢復成人免費篩檢措施，衛生部長史巴恩甚至建議，即使打過疫苗的人，進入某些場所和活動也需病毒篩檢。

比利時自11月3日至9日，平均每天新增1萬81人確診，較前一周激增約40%，除恢復戴口罩、呼籲遠程辦公及加快推動第3劑等措施，政府表示不排除再提出防疫措施。

俄國 防疫法案

俄羅斯當局送出兩個法案交國會審查，分別是強制進餐廳及搭乘大眾交通工具須出示健康護照。疫情大流行以來，俄羅斯累計890萬人確診，今秋疫情也來勢洶洶，該國確診及死亡病例分創新高。俄國12日有4萬123新增確診，1235人病故。

南韓 病歿近高點

南韓11月起放寬部分防疫規範，單日確診數持續增加同時，病歿人數也達到近期高點，多為最早接種疫苗的高齡族群。

南韓中央防疫對策本部統計，截至13日凌晨零時，感染人數新增2325例，病歿人數增加32例，為7月疫情再次升溫以來最高紀錄，幾乎追平最高紀錄（35例）。

南韓完全接種率達到77.9%，防疫當局規畫自11月以6周為間隔，3階段放寬防疫限制，繼第一階段放寬對民生商業設施營業限制後，第2階段將開放大規模活動，第3階段則全面開放私人聚會。

墨爾本 抗議疫苗強制令

路透報導，澳洲16歲以上人口完整接種新冠疫苗比率已達83%，但並無全國性強制接種令。維多利亞省13日開始實施疫苗強制接種令，首府墨爾本街頭湧現數千人聚集抗議，過程大致平和。但有澳洲媒體報導，少數示威者將州政府比作納粹，並號召對政治人物施暴。