11月初全球新增310萬確診 歐洲就占2/3

歐洲COVID-19感染和死亡持續飆升，據世衛統計，11月第一周全球染疫病故新增4.8萬人，當中有一半在歐洲，其中又以俄羅斯最多。圖為莫斯科民眾戴著口罩上街。（新華社）

歐洲COVID-19感染和死亡持續飆升，許多國家已制定或正考慮新的防疫 限制。據世衛統計，11月第一周全球新增310萬例確診，歐洲就占2/3，染疫病故4.8萬人裡一半在歐洲。

「紐約時報」報導，世界衛生組織（WHO）的數據顯示，這波染疫病故以俄羅斯最多，烏克蘭與羅馬尼亞次之；新增確診最多者分別為俄國、英國、土耳其。

法新社報導，歐洲各國政府今天考慮祭出不為人所喜的防疫限制，荷蘭領先西歐各國展開冬季的部分封鎖措施。歐盟專家表示，區域內有10國的情況「讓人非常擔心」。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）宣布，至少實施3周針對餐館、商店和體育賽事的封鎖措施，以遏制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染數創下高峰，而荷蘭已有73%的人口已完整接種疫苗 ，仍不敵疫情 肆虐。

疾病預防管制中心（ECDC）在每周的風險評估中，把比利時、保加利亞、克羅埃西亞、捷克、愛沙尼亞、希臘、匈牙利、荷蘭、波蘭和斯洛維尼亞，列為這波疫情最令人擔憂的地方。

歐洲正面臨疫情急劇惡化，尤其德國和中、東歐地區，其中未接種疫苗的人衝擊最甚。

自從荷蘭政府在9月25日取消大部分防疫限制，短短不到兩個月病例數激增，昨天與今天都達到創紀錄的1萬6000多例單日新增確診，相較前一周呈33%的增幅，更是疫情大流行以來所首見。

荷蘭從13日起實施為期3周的局部封城，餐廳、酒吧、咖啡館全都需晚間8時前打烊，連超市等民生所需商店也不能免。體育賽事改採閉門方式不開放觀眾入場，民眾邀請到家中作客的客人不得超過4人，並恢復社交距離措施。

非民生必需品商店則必須在晚間6時關閉；除非絕對必要，否則應在家工作，然而校園維持開放。

呂特在宣布全國實施部分封鎖時表示，這場危機需「幾周的陣痛，所幸絕大多數人都接種了疫苗，否則目前醫院的情況不敢想像」。

其他歐洲國家雖未採取像荷蘭這麼激烈的手段，但像挪威也表示，將在國內各地重新採取措施來遏制持續飆升的病例，像是授權城鎮使用健康通行證。

挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）在記者會宣布，擬為18歲以上成人接種第3劑加強針，但不會實施新的封鎖措施。挪威已於9月下旬全面解封。

奧地利政府表示，希望對未接種COVID-19疫苗或未從染疫康復的人實施嚴格限制；維也納市政府表示，他們將開始為5歲幼兒接種疫苗，開歐盟之先。

薩爾斯堡（Salzburg）和上奧地利邦（Upper Austria）為感染率最高的地區之一，當地已從8日開始對未接種疫苗的人設限，除採買民生必需品、運動或就醫等，不能出家門。

奧地利總理查倫柏（Alexander Schallenberg）說：「目標很明確：我們要從14日開始封鎖未接種疫苗者。」他還說奧國65%的疫苗覆蓋率「低得可恥」。

紐時指出，德國也準備採取新的限制以遏制來勢洶洶的第4波疫情。德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）稱疫情「嚴重」，聯邦衛生部轄下疾病控制機構羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）在最新防疫指南提出取消所有大型集會。

德國11日新增4萬8640例確診，雖較日前破5萬的單日新高略低，但全無降溫跡象，聯邦政府也將恢復先前疫情高峰期間的成人免費篩檢措施，史巴恩甚至建議，即使打過疫苗的人，進入某些場所和活動也需病毒篩檢。