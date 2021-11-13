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奧地利疫情熾 擬「禁足」未打針者 恐數百萬人須留家中

編譯中心／綜合12日電
奧地利疫情迅速惡化，奧地利政府將在幾天內對未接種疫苗者下達「禁足令」。圖為12日維也納市前廣場聖誕市集入口處一個標誌，提醒遊客接種疫苗。（Getty Images）
奧地利疫情迅速惡化，奧地利政府將在幾天內對未接種疫苗者下達「禁足令」。圖為12日維也納市前廣場聖誕市集入口處一個標誌，提醒遊客接種疫苗。（Getty Images）

近期奧地利疫情迅速惡化，新增確診病例一度超過1萬例。奧地利總理沙倫貝格表示，奧地利政府將在15日起對未接種疫苗者下達「禁足令」，數百萬人必須留在家中，不得外出；荷蘭總理呂特12日宣布，因病例激增，針對餐旅、商店和體育活動實施三周嚴格的限制措施。

奧地利目前約65%人口已完全接種，但近期確診個案急升，10日破紀錄新增1萬1398例個案，加護病房負荷加劇。該國9月制定5級制防疫計畫，倘加護病房有30%病床被新冠患者占用，有關地區就會對未接種者實施「禁足」，細節與去年全國封城相同，而上奧地利州即將成為首個達第5級的地區。全國9個州中，以人口第三多的上奧地利州感染率最高、接種率最低。

奧地利現已禁止未接種者進入餐廳及戲院等公共場所，上奧地利州的新措施將更嚴厲，未接種者只可因工作、購買必需品或運動等「必要原因」外出。措施有待聯邦政府批准，總理沙倫貝格表示，已接種者不應因另外「三分之一的人在猶豫」而失去自由。薩爾斯堡州亦考慮類似措施。

為應對新一波疫情，奧地利從11月7日起再次收緊了防控措施，對未接種疫苗者實施嚴格限制。這促使未接種者突擊接種疫苗，近日多個疫苗接種站出現排隊現象。

另外，荷蘭今天通報指出，11日新增1萬6287起病例，單日確診人數創新高。中央社引述法新社報導，總理呂特今天在記者會宣布，由於「到處都是病毒，在全國各地蔓延，遍及各領域和年齡層，因此將實施三周嚴格限制措施」。首當其衝的是咖啡廳、餐館和酒吧必須在晚上7時關閉。此外，非生活必需品商店也將關閉，體育比賽則可能在沒有觀眾的情況下繼續進行， 政府另建議民眾待在家中，若有訪客應不超過四人。

荷蘭全國人口1700萬人，染疫達220萬例，自疫情去年爆發以來已有1萬8612人因此病歿。目前有近1700人住院治療，而且住進重症加護病房者增至330人，若疫情趨勢不變，住院治療人數將繼續上升直至12月底。

荷蘭染疫病例激增，總理宣布，針對餐旅、商店和體育活動實施3周嚴格的限制措施。圖為...
荷蘭染疫病例激增，總理宣布，針對餐旅、商店和體育活動實施3周嚴格的限制措施。圖為2020 年12月在荷蘭阿姆斯特丹封鎖期間空蕩蕩的街道。（路透）

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